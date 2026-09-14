Американская Tesla зарегистрировала филиал во Вьетнаме — Tesla Motors Vietnam. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на регистрационные данные филиала. Агентство отмечает, что компания Илона Маска вышла на один из самых быстрорастущих рынков электромобилей в Юго-Восточной Азии.

Офис компании зарегистрирован в Хошимине, уставный капитал составляет 77,7 млрд донгов ($3 млн). Cреди направлений деятельности заявлены оптовая и розничная торговля автомобилями и запчастями, а также импорт, экспорт и дистрибуция.

Президентом новой компании указан гражданин США Дэвид Джон Файнштейн. Изабель Чинг Фан значится генеральным директором. В Tesla пока информацию о запуске Tesla Motors Vietnam не комментировали.

Екатерина Наумова