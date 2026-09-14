Tesla зарегистрировала филиал во Вьетнаме
Американская Tesla зарегистрировала филиал во Вьетнаме — Tesla Motors Vietnam. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на регистрационные данные филиала. Агентство отмечает, что компания Илона Маска вышла на один из самых быстрорастущих рынков электромобилей в Юго-Восточной Азии.
Офис компании зарегистрирован в Хошимине, уставный капитал составляет 77,7 млрд донгов ($3 млн). Cреди направлений деятельности заявлены оптовая и розничная торговля автомобилями и запчастями, а также импорт, экспорт и дистрибуция.
Президентом новой компании указан гражданин США Дэвид Джон Файнштейн. Изабель Чинг Фан значится генеральным директором. В Tesla пока информацию о запуске Tesla Motors Vietnam не комментировали.
Регистрация Tesla Motors Vietnam создает оформленный канал для торговли, импорта и дистрибуции, но сама по себе еще не равна подтвержденному старту розничных продаж. Для фактического выхода на рынок обычно требуется отдельный коммерческий запуск — с доступными автомобилями и организованными продажами.
В Индии Tesla официально начала продажи в июле 2025 года после открытия первого шоурума в Мумбае; стартовой моделью стала Model Y. Поэтому для Вьетнама нынешний шаг означает подготовку инфраструктуры присутствия, тогда как сроки поставок и появления автомобилей у покупателей должны подтверждаться отдельно.