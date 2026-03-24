Продажи Tesla в Европе выросли впервые с декабря 2024 года

Более 17,7 тыс. электромобилей Tesla было продано в феврале в Европе, включая страны ЕС, Великобританию, Исландию, Норвегию и Швейцарию. Согласно данным ежемесячного доклада Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), это рост на 11,8% в годовом выражении и первое увеличение продаж для Tesla в этом регионе с декабря 2024 года.

Доля Tesla на европейском рынке по итогам февраля выросла до 1,8% в годовом выражении. При этом у китайского производителя BYD, доля которого тоже достигла 1,8%, рост продаж с февраля 2025 года по февраль 2026 года составил 162,3%.

В целом продажи полностью электрических автомобилей в Европе выросли на 20,6%, подключаемых к сети гибридов — на 32,1%, гибридных автомобилей — на 10,1%. Таким образом, доля электромобилей разных модификаций достигла 67% в общих продажах новых автомобилей. Год назад она составляла 58,5%. Доли бензиновых и дизельных автомобилей стабильно сокращаются и сейчас составляют 22,9% и 7,5% соответственно.

По данным ACEA, продажи новых автомобилей в Европе в феврале выросли на 1,7%. В регионе было продано почти 980 тыс. автомобилей. Среди крупных автопроизводителей больше всего выросли продажи у Stellantis — на 9,5%, и доля концерна на европейском рынке достигла 17,4%. У крупнейшего европейского производителя Volkswagen Group продажи выросли на 2,2%, доля достигла 26,2%. У третьего по величине европейского производителя — Renault Group — продажи упали на 14,3%, доля сократилась до 9,4%.

Алена Миклашевская