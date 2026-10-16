Каковы оценки «парящего» спорткара от Tesla?
Обзор зарубежной прессы
Tesla показала новый «парящий» спорткар. Видео с презентации автомобиля Roadster появилось на сайте компании и ее аккаунтах в соцсетях. С помощью 10 воздушных ускорителей спорткар отрывался на несколько метров от земли, переворачивался и перепрыгивал через другие машины. По словам главы Tesla Илона Маска, Roadster способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за секунду. При этом его максимальная скорость составит около 370 км/ч. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
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За рулем во время испытаний никого не было, машиной управляли дистанционно. Илон Маск объяснил это соображениями безопасности и признал, что успех технологии пока не гарантирован. Эксперты сомневаются, что подобная конструкция сможет одновременно быть полноценным автомобилем и летательным аппаратом: самолету необходима легкость, а машине — тяжелые элементы защиты пассажиров.
Новый Roadster стал возвращением Tesla к проекту, который компания анонсировала еще в 2017 году, напоминает The Wall Street Journal. Тогда организация уже начала собирать предоплату в $50 тыс., а за ограниченную летательную серию — сразу по $250 тыс. Первые автомобили обещали выпустить в 2020-м, теперь массовое производство планируют начать только в 2028 году.
Автомобиль предусмотрен в нескольких версиях: обычного спорткара для общественных дорог, гоночной модели с воздушными ускорителями и лимитированной модификации, способной отрываться от земли. В последней будет лишь одно место, а для покупки понадобится специальное приглашение от самой компании. При этом летающая версия Roadster не рассчитана для обычных дорог.
Запуск может стать для Tesla попыткой оживить основной автомобильный бизнес, отмечает газета. В последние годы Маск сосредоточился на роботакси, а производство некоторых премиальных электрокаров компания прекратила. Большого объема продаж от Roadster не ждут, однако дорогой спорткар может обеспечить высокую прибыль с каждой машины. По расчетам Battle Road Research, продажа 7 тыс. автомобилей по средней цене $280 тыс. принесла бы почти $2 млрд выручки за год.
По данным Reuters, последняя финансовая отчетность Tesla превзошла ожидания аналитиков: в третьем квартале было продано 486 тыс. автомобилей. Но перспективы компании остаются неопределенными. Акции Tesla с начала года потеряли около 16%, а инвесторы ждут, сможет ли Маск превратить дорогостоящие разработки в области робототехники в устойчивый источник прибыли.