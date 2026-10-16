Каковы оценки «парящего» спорткара от Tesla?

Автомобиль предусмотрен в нескольких версиях: обычного спорткара для общественных дорог, гоночной модели с воздушными ускорителями и лимитированной модификации, способной отрываться от земли. В последней будет лишь одно место, а для покупки понадобится специальное приглашение от самой компании. При этом летающая версия Roadster не рассчитана для обычных дорог.