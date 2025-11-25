Динамика продаж Tesla в ЕС оказалась худшей среди автоконцернов

Продажи Tesla в Евросоюзе по итогам октября сократились на 48%, это худший показатель среди всех автопроизводителей. Такие данные содержатся в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

В октябре Tesla удалось продать в ЕС всего 5647 электромобилей, а рыночная доля компании Илона Маска сократилась с 1,3% до 0,6%. На пике, в сентябре 2024 года, этот показатель составлял 3,9%.

При этом весь автомобильный рынок ЕС продолжает расти уже четвертый месяц подряд. В октябре продажи в регионе выросли на 5,8% в годовом исчислении и составили 916,6 тыс. автомобилей. А продажи исключительно электромобилей в ЕС выросли по итогам октября и вовсе на 38,6% по сравнению с прошлым годом.

Лидером на рынке ЕС среди производителей по итогам десяти месяцев этого года остается Volkswagen Group, чьи продажи с начала года выросли на 5,1% (до 2,47 млн авто), а рыночная доля составляет 27,6%. Второе место сохраняет Stellantis, продажи которого, впрочем, сократились на 6% (до 1,41 млн авто), а доля на рынке ЕС снизилась с 17% до 15,8%. Замыкает тройку лидеров Renault Group с 1 млн проданных авто, что на 7% лучше показателя за аналогичный период 2024 года. Рыночная доля французского концерна выросла с 10,8% до 11,3%.

