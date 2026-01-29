Tesla перестанет выпускать модели S и X в пользу роботов Optimus

Американский предприниматель Илон Маск объявил, что компания Tesla во во втором квартале этого года завершит производство автомобильных моделей S и X. Во время телефонной конференции с инвесторами он сообщил, что после этого автозавод во Фримонте (Калифорния) будет переоборудован для выпуска человекоподобных роботов Optimus.

Оценивая эти планы, Илон Маск заметил, что «пришло время сменить направление и перейти к будущему». По его словам, фабрика во Фримонте в долгосрочной перспективе будет выпускать до 1 млн роботов в год.

Озвученные намерения Tesla сменить направление работы объясняется финансовыми причинами, указывает Associated Press. Годовая прибыль Tesla упала до самого низкого уровня за последние пять лет — на 46% до $3,8 млрд. Компания потеряла титул крупнейшего в мире производителя электромобилей в пользу китайского конкурента BYD. При этом акции Tesla за 2025 год выросли на 9%.

Влад Никифоров