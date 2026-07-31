WSJ: Tesla рассматривает возможность продать бизнес в Китае

Руководство Tesla обсуждает возможность отделить бизнес в Китае с дальнейшей продажей или закрытием этого подразделения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSL) со ссылкой на источники.

WSJ пишет, что китайский бизнес Tesla «изначально выстраивался таким образом, чтобы его можно было довольно легко отделить от остальной компании». Источники газеты отмечают, что одной из причин такого решения могут быть планы слияния Tesla и другой компании Илона Маска — SpaceX. Она получает контракты со стороны Пентагона, так что наличие в такой компании подразделения в Китае может вызвать недовольство властей США, отмечает издание.

Основатель Tesla Илон Маск опроверг информацию газеты. Он заявил, что у компании нет подобных планов.

Яна Рождественская