Tesla увеличила продажи электромобилей благодаря росту цен на бензин

22 апреля компания Tesla сообщила, что по итогам первого квартала ее выручка составила $22,4 млрд, что на 16% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила $477 млн, что на 17% больше, чем в 2025 году. Выручка от автомобильного бизнеса выросла на 16% год к году.

Компания заявила, что недавний рост цен на бензин способствовал увеличению ее продаж, поскольку потребители стали активнее покупать электромобили.

Tesla также сообщила, что в текущем году существенно ускорит развитие своего бизнеса, потратив на это $25 млрд. Часть капиталовложений будет направлена на развитие ИИ-технологий в разработке новых моделей и производстве действующих.

Евгений Хвостик