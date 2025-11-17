Около половины водителей в мире готовы отказаться от Tesla из-за Илона Маска

Более половины водителей, опрошенных Global EV Alliance, заявили, что могут отказаться от покупки определенной марки автомобиля по политическим причинам. Так, 41% респондентов воздержатся от приобретения электромобиля Tesla из-за взглядов Илона Маска и его работы в администрации Дональда Трампа, сообщает AFP.

Фото: Gonzalo Fuentes / File Photo / Reuters

Нелюбовь к Маску особенно сильна в США и Германии, где от электромобилей его компании откажутся 52% и 51% опрошенных соответственно. В Норвегии, где доля электромобилей от общего автопарка страны самая высокая в Европе, против покупки Tesla высказались 43% участников опроса.

При этом от покупки китайских автомобилей воздержались бы 12% опрошенных, а американских — 5% респондентов.

Ранее сообщалось, что лояльность американских клиентов Tesla резко снизилась после того, как основатель компании Илон Маск поддержал Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании, а потом начал работать в его администрации. Весной в разных странах потребители бойкотировали продукцию компании, а возле автосалонов проходили акции протеста.

Кирилл Сарханянц