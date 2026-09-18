Стоимость Tesla Model Y в Японии достигла рекордно низкого уровня в $23 тыс.

Благодаря слабой иене и государственным субсидиям в столице Японии электромобиль Tesla Model Y можно купить менее чем за $23 тыс. Это дешевле, чем где-либо в мире, сообщает The Japan Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Tesla Model Y

Фото: Florence Lo / Reuters Tesla Model Y

Фото: Florence Lo / Reuters

Кроссовер Model Y, который компания производит на заводе в Шанхае, стал самым популярным импортируемым автомобилем Японии по итогам первой половины года. Tesla установила в Японии официальную отпускную цену на Model Y 5,6 млн иен (более $35 тыс.). Однако в Токио благодаря субсидиям и местным скидкам ее можно купить по цене от 3,6 млн иен ($22,9 тыс.). Tesla Model 3 можно купить в Токио по цене от 3,3 млн иен ($20,8 тыс.).

Токийские цены на Tesla ниже, чем в Китае или в США. Там Model Y стоит соответственно от 263,5 тыс. юаней ($39,3 тыс.) и от $36 тыс.

Екатерина Наумова