Квартальная прибыль Tesla снизилась на 5% несмотря на рост продаж

Американская корпорация Tesla представила отчетность за второй квартал. Ее выручка выросла на 26%, составив $28,2 млрд, при этом чистая прибыль сократилась на 5%, до $1,11 млрд. Как сообщалось ранее, за квартал Tesla продала 480,2 тыс. электромобилей — на 25% больше, чем в тот же период годом ранее.

Снижение прибыли Tesla связано с увеличением расходов на исследования и разработки — они выросли почти в полтора раза, составив $2,4 млрд. Компания все больше внимания уделяет таким направлениям, как роботы, искусственный интеллект и автономное вождение. В частности, Tesla разрабатывает человекоподобного робота Optimus. На презентации квартальной отчетности основатель Tesla Илон Маск назвал это «важнейшим продуктом» за всю историю компании. Как и ранее, продажи электромобилей Tesla тормозят отмена субсидий на электромобили в США и конкуренция с китайскими производителями.

После публикации отчетности акции Tesla снизились в цене более чем на 4%. В целом с начала года акции компании подешевели почти на 15%.

Яна Рождественская