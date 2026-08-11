Tesla и Toyota отзывают в США более 500 тыс. машин

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США объявило о двух независимых друг от друга кампаниях по отзыву автомобилей, сообщает CBT News. Отозвано будет в общей сложности 528,7 тыс. машин Tesla и Toyota.

Tesla отзывает 20 349 электромобилей Model 3 и Model Y из-за чрезмерно ярких фар ближнего света. Как пояснили в NHTSA, слишком яркие фары могут ослеплять водителей встречного транспорта, что увеличивает риск столкновения.

Toyota, в свою очередь, отзывает 508 354 гибридных седана Camry 2025–2026 модельных годов. Причина — сбой в работе дисплея приборной панели при запуске автомобиля. Из-за этой неполадки могут отключаться важные предупреждающие системы, включая поворотники, аварийные сигналы, напоминания о непристегнутых ремнях безопасности и предупреждение об оставлении ключа в замке зажигания.

Отмечается, что в Toyota уже подготовили бесплатное обновление ПО и разъяснили владельцам все риски, связанные с выявленным дефектом. Владельцам Tesla придется подождать официального объявления о способе устранения неисправности.

Екатерина Наумова