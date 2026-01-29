Илон Маск сосредоточится на роботах

Tesla прекратит производство Model S и Model X ради роботов. Маск рассчитывает выйти на выпуск миллиона Optimus в год. Компания Tesla откажется от «старших» моделей Model S и Model Y. В течение 2026 года их производство будет окончательно прекращено. Как пишет Motor1, эти планы глава фирмы Илон Маск подтвердил в ходе конференции по итогам финансового года, заявив, что оба электрокара необходимо проводить с почетом. Высвобождающиеся на предприятии во Фремонте мощности займут сборкой роботов-андроидов Optimus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christoph Soeder / picture alliance / Getty Images Фото: Christoph Soeder / picture alliance / Getty Images

Акции компании будут расти, считает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков: «Когда Tesla выходила на рынок электромобилей, это был эксклюзивный товар, и компания смогла собрать самые сливки спроса — элитного и дорогого. Сейчас рынок электромобилей перенасыщен, в том числе китайскими моделями, он стал довольно тесным для компании. Поэтому вывод из оборота нескольких моделей — это скорее плюс для Tesla, чем минус, поскольку снижает общие маркетинговые и производственные затраты на изготовление этих автомобилей, оставляя за собой нишу, где компания ведет себя более успешно.

Если же говорить о робототехнике андроидного типа, данный рынок еще никак не освоен, он в ближайшие годы будет только формироваться и развиваться, порождая новый спрос, где Tesla вполне в состоянии завоевать очень серьезную нишу. Это скажется и на стоимости акций компании. Маску очень доверяют».

В открытой продаже роботы Optimus могут появиться в конце 2027 года, если разработчики к этому моменту завершат испытания. Илон Маск планирует производить и продавать до миллиона андроидов ежегодно. Такое количество не кажется слишком большим в мировом масштабе, отмечает владелец одного из гуманоидных роботов, технологический предприниматель Денис Рогов: «Впереди планеты всей сейчас находится Китай с несколькими лидирующими компаниями, такими как Unitree, UBTech. Они выпускают неимоверно большое количество антропоморфных, человекоподобных роботов. Естественно, Илон Маск не может оставаться вдалеке от этого прогресса, он видит рост и потенциальный спрос, который может быть и со стороны домохозяйств.

Роботы — классные помощники по дому, они могут делать большое количество различных задачек, начиная от загрузки вещей в стиральную машину, до похода в магазин и уборки в доме. Вторая большая ниша для подобных роботов — это бизнес. Уже есть ряд интересных кейсов, которые доказали свою экономическую эффективность. Роботы работают на автомобильных производствах, простая ручная работа легко автоматизируется. За счет того, что они человекоподобные, наша среда, наши заводы, магазины, жилье рассчитаны и созданы под людей, им легко передвигаться. Плюс такие роботы сейчас находят большое применение в сферах ухода за пожилыми людьми. Это отображает часть стратегии, допустим, Китая, в котором происходит рост старения населения, а молодежи не хватает из-за политики "одна семья — один ребенок". Поэтому ниш существует множество».

Сейчас цена человекоподобного робота в России составляет от 2 млн руб. до 15 млн руб. Ранее сообщалось, что стоимость роботов Илона Маска Optimus Gen 2 будет стоить от $10 тыс. до $20 тыс.

Юлия Савина