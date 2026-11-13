Bloomberg: SpaceX и Tesla могут анонсировать слияние в начале 2027 года

До завершения сделки компаниям предстоит решить, в частности, как обособить китайский бизнес Tesla, рассказали источники агентства. Аналитик JPMorgan Раджат Гупта указывал на противоречие между требованиями национальной безопасности, связанными с государственными и оборонными контрактами SpaceX в США, и масштабным прибыльным производством Tesla в Китае. Это осложняет получение согласия регуляторов и акционеров, полагает он.