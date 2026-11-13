Bloomberg: SpaceX и Tesla могут анонсировать слияние в начале 2027 года
SpaceX и Tesla рассмотрели вариант, при котором объявление об их слиянии отложат до начала 2027 года. Об этом Bloomberg сообщили источники, знакомые с закрытыми переговорами. По их словам, компании Илона Маска продвигаются в обсуждении сделки и могут объявить о ней уже в декабре. Если объединение состоится, оно станет крупнейшей сделкой в истории, отмечает агентство.
Советы директоров и консультанты согласовывают условия объединения и то, как будет устроено управление новой компанией. Среди обсуждаемых вопросов — сколько акций SpaceX предложит владельцам бумаг Tesla. Рыночная стоимость космической компании превышает $1,9 трлн, а производителя электромобилей — составляет около $1,5 трлн. Представители обеих компаний на запросы Bloomberg по этому поводу оперативно не ответили.
До завершения сделки компаниям предстоит решить, в частности, как обособить китайский бизнес Tesla, рассказали источники агентства. Аналитик JPMorgan Раджат Гупта указывал на противоречие между требованиями национальной безопасности, связанными с государственными и оборонными контрактами SpaceX в США, и масштабным прибыльным производством Tesla в Китае. Это осложняет получение согласия регуляторов и акционеров, полагает он.