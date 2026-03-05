В Германии разгорелся конфликт между Tesla и профсоюзами

На заводе Tesla в Берлине произошли серьезные разногласия между крупнейшим в стране профсоюзом IG Metall и руководством автомобильной компании. Об этом пишут немецкие СМИ, включая Der Spiegel. Профсоюз хочет получить контроль над производственным советом и заключить коллективный договор с Tesla.

Tesla, основателем которой является американский миллиардер Илон Маск, известна своей борьбой против профсоюзов. Компания препятствует их созданию на своих заводах в США. В Швеции работники завода Tesla и докеры бастовали из-за условий труда и отсутствия коллективного договора.

В Германии производственные советы традиционно играют большую роль — они представляют интересы работников, заключают коллективные договоры, ведут переговоры о зарплате и условиях труда. В Tesla также был создан производственный совет. Очередные выборы прошли на этой неделе, однако большинство мест получили работники, не состоящие в профсоюзе. Перед выборами в совет господин Маск обратился к сотрудникам завода, намекнув, что, если профсоюз получит большинство мест, он не будет расширять производство в Германии.

В IG Metall заявляют, что руководство компании препятствует тому, чтобы в совет входили члены профсоюза, и называют Илона Маска «экзистенциальной угрозой» правам рабочих в Европе. Ранее профсоюз также обвинял компанию в неудовлетворительных условиях труда и увольнениях сотрудников с нарушением правил. В Tesla отвергают эти обвинения. Как пишет The Guardian, руководство компании демонстрирует необычный для Германии конфронтационный характер взаимодействия с профсоюзом и работниками.

Яна Рождественская