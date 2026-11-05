Акции Tesla и SpaceX упали на 15% после выборов в США

Кроме того, гендиректор GLJ Research Гордон Джонсон сообщил, что демократы в Палате представителей могут воспользоваться правом вызова в суд для проверки деятельности господина Маска. Под проверку также могут попасть ограничение работы Starlink и Starshield на Украине, работа структуры Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) и схемы финансирования SpaceX.