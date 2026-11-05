Акции Tesla и SpaceX упали на 15% после выборов в США
Акции компаний американского миллиардера Илона Маска Tesla и SpaceX упали примерно на 15% за два дня после победы демократов на промежуточных выборах в США. Об этом сообщает Business Insider.
Согласно данным Bloomberg, активное снижение котировок началось 5 ноября. К 18:52 мск падение бумаг SpaceX достигло 14,52%, а акции Tesla просели на 14,36%.
Как отмечает издание, основным поводом для опасений инвесторов стал возможный срыв или существенное усложнение сделки по слиянию SpaceX и Tesla. По словам гендиректора Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management Росса Гербера, завершить сделку в условиях высокой волатильности и жесткого регуляторного надзора со стороны демократов будет крайне сложно.
Кроме того, гендиректор GLJ Research Гордон Джонсон сообщил, что демократы в Палате представителей могут воспользоваться правом вызова в суд для проверки деятельности господина Маска. Под проверку также могут попасть ограничение работы Starlink и Starshield на Украине, работа структуры Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) и схемы финансирования SpaceX.
Давление на акции усилил общий спад в секторе ИИ-инфраструктуры, добавляет издание. Он был вызван ожиданиями ужесточения регуляторного контроля в штатах, перешедших под управление демократов.