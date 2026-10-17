Взлетная полоса для Маска

Модель ждали почти десять лет. Tesla анонсировала проект еще в 2017 году и даже собирала предоплату в $250 тыс. за ограниченную летательную серию, которая не должна попасть на дороги общего пользования. Встать в очередь за обычным родстером можно было всего за $50 тыс. Их производство планируют начать в 2028 году. Но такая машина массовым спросом пользоваться не будет, в отличие от других моделей бренда, считает автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская: