Взлетная полоса для Маска
Какие перспективы у нового летающего спорткара от Tesla
В соцсетях вирусятся десятки мемов с летающей Tesla. Так пользователи отреагировали на презентацию модели Roadster, которая появилась в аккаунтах и на сайте автомобильного бренда Илона Маска. К тренду присоединились западные и российские компании. «Озон» рекламирует «реактивную» доставку, «Красное и белое» сокрушается, что на такой машине не получится поехать за пивом, а в рекламе IKEA игрушечные деревянные машинки выстроились в очередь на трамплин, как на полигоне SpaceX.
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Видео с беспилотным спорткаром, который после разгона с помощью десяти воздушных ускорителей отрывается от земли, совершает сальто и успешно приземляется через несколько десятков метров, собрали миллионы просмотров и тысячи комментариев.
Модель ждали почти десять лет. Tesla анонсировала проект еще в 2017 году и даже собирала предоплату в $250 тыс. за ограниченную летательную серию, которая не должна попасть на дороги общего пользования. Встать в очередь за обычным родстером можно было всего за $50 тыс. Их производство планируют начать в 2028 году. Но такая машина массовым спросом пользоваться не будет, в отличие от других моделей бренда, считает автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская:
«Для себя не рассматриваю Roadster, потому что это чисто спортивный автомобиль. Идеальный вариант, который есть у меня сейчас — Tesla Model X Plaid. Это и очень быстрая машина, которая доставляет массу удовольствия, если есть желание зажигать. Это также и абсолютно полноценный семиместный семейный автомобиль».
Зрелищное видео если и поможет продажам, то очень незначительно, отметила Елена Лисовская:
«История с Roadster скорее похожа на шоу для демонстрации собственных достижений в автомобильной индустрии, потому что широкоприменимо это быть не может».
Tesla разрабатывала технологию совместно со SpaceX. Реактивные двигатели позволяют машине летать как ракете.
Илон Маск признал, что автомобиль не самый безопасный, но зато он приносит удовольствие, которое миллиардер оценил на 11 баллов из 10.
Впрочем, выдержать такой аттракцион способен далеко не каждый, уверен технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев:
«Все-таки автомобиль должен с комфортом нас доставлять из точки А в точку Б, без экстремальных перегрузок, неожиданностей и безопасно. Чисто технически с помощью реактивной тяги можно добиться, чтобы машины летали. Вопрос — для чего? Перегрузки страшные, за какие-то десятые доли секунды он разгоняется до 100 км/ч, это нужны специально подготовленные пассажиры, ну и водители в том числе. Я в большей степени думаю, что аэротакси, маленькие вертолеты, коптерные какие-то устройства более применимы».
Китайские компании также занимаются разработкой летающих автомобилей. Но, например, у XPENG парящий транспорт больше похож на квадрокоптеры. Есть и более компактные решения, способные перевозить до двух человек. В КНР демонстрация технологий всегда имеет прикладной характер с прицелом на серийное производство, отмечает эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев:
«Такой технологии у китайцев нет ни у одного бренда, о чем, кстати, уже основные представители стартапов и главы сказали, признали этот факт. Китайцы в этом плане, они очень прагматичные ребята.
Сейчас у большей части китайских брендов другой фокус. Они стараются делать плавающие автомобили.
У них можно найти множество многотонных внедорожников, которые могут преодолевать небольшие водоемы за счет того, что у них герметичный кузов и пара или даже больше пропеллеров, которые крепятся на кузов. Но именно технологию полета, вот как у Tesla, пока не рассматривает ни один из китайских производителей».
Но пока серийные летающие автомобили остаются лишь в фантазиях пользователей соцсетей. Там они облетают пробки, врезаются в дорожные знаки и устраивают массовые ДТП. А еще комментаторы шутят, что из Tesla Roadster получился бы неплохой отпариватель для одежды.