В Калифорнии начался суд против Tesla по обвинению в расизме

В Калифорнии начался суд против компании Tesla по иску, поданному департаментом гражданских прав штата, сообщает Reuters. Власти обвиняют Tesla в попустительстве расовой дискриминации на главном сборочном заводе во Фримонте. Суд проходит без присяжных, слушания продлятся до 30 октября.

Первоначальные жалобы были поданы еще в 2022 году. В иске утверждается, что чернокожие работники подвергались систематическим преследованиям (оскорбления на расовой почве), им не доплачивали и отказывали в повышении. Один из сотрудников рассказал, что слышал расистские оскорбления по 50–100 раз в день, а сам завод нередко называли «плантацией» и «рабовладельческим кораблем».

Tesla не согласна с обвинениями и называет иск «ошибочным». Компания отрицает какие-либо правонарушения и заявляет, что не терпит дискриминации на своих предприятиях. Адвокат Tesla также отметил, что штат «атакует работодателя» и компания сама является жертвой.

Екатерина Наумова