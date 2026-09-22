В Калифорнии начался суд против Tesla по обвинению в расизме
В Калифорнии начался суд против компании Tesla по иску, поданному департаментом гражданских прав штата, сообщает Reuters. Власти обвиняют Tesla в попустительстве расовой дискриминации на главном сборочном заводе во Фримонте. Суд проходит без присяжных, слушания продлятся до 30 октября.
Первоначальные жалобы были поданы еще в 2022 году. В иске утверждается, что чернокожие работники подвергались систематическим преследованиям (оскорбления на расовой почве), им не доплачивали и отказывали в повышении. Один из сотрудников рассказал, что слышал расистские оскорбления по 50–100 раз в день, а сам завод нередко называли «плантацией» и «рабовладельческим кораблем».
Tesla не согласна с обвинениями и называет иск «ошибочным». Компания отрицает какие-либо правонарушения и заявляет, что не терпит дискриминации на своих предприятиях. Адвокат Tesla также отметил, что штат «атакует работодателя» и компания сама является жертвой.
Юридическая конструкция обвинения в подобных делах строится не только на действиях отдельных работников, а на том, знало ли руководство о повторяющихся проявлениях расизма и как реагировало на жалобы. Комиссия по равным возможностям при трудоустройстве США (EEOC) ранее утверждала, что руководство Tesla бездействовало, а некоторых чернокожих сотрудников, сообщавших о расизме, переводило или увольняло. Это связывает претензии с возможным попустительством со стороны работодателя, а не только с поведением конкретных коллег.
В качестве подтверждения длительного характера проблемы EEOC указывала, что чернокожие сотрудники завода подвергались расовым нападкам с 2015 года. На производственных помещениях, в лифтах и на собранных автомобилях, по ее данным, регулярно появлялись расистские граффити, включая свастики, изображения петли и оскорбления.
Отдельным путем защиты работников уже было индивидуальное разбирательство: в октябре 2021 года суд первой инстанции Калифорнии постановил выплатить бывшему сотруднику Tesla Оуэну Диасу $137 млн по делу о расистских нападках и дискриминации. Нынешний иск департамента штата рассматривается на фоне этого решения, но касается ответственности компании в связи с практикой на предприятии, а не только требований одного работника.