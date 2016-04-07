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20 июня, четверг
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Новости
13:46
В «Дружбе» снова обнаружили новое загрязнение нефти
12:06
Патрушев: следствие не учло данные России по крушению MH17
13:23
Минфин России увеличивает внешний долг
13:01
Число погибших на дорогах России за семь лет снизилось более чем на треть
14:00
Прямая линия Путина. Главное
14:21
Путин лично проконтролирует ход мусорной реформы
14:14
Путин пообещал сотрудникам МВД расширить число разрешенных стран для отдыха
14:10
Путин анонсировал повышение пособия на ребенка до 10–11 тыс. руб семьям с невысоким доходом
14:07
Минтруд намерен к 2021 году вдвое увеличить число людей, обеспеченных долговременным уходом
13:54
Американец Уилан попросил у Трампа публичной поддержки
13:42
«Русское молоко» считает обвинения в отношении Бойко-Великого необоснованными
13:36
Застройщик из Подмосковья пойдет под суд за обман краснодарских дольщиков на полмиллиарда рублей
13:33
Полиция Гондураса отказалась разгонять протестующих против президента
13:27
Алекперов сообщил об отсутствии единой позиции у нефтяников по участию в соглашении ОПЕК+
13:22
Путин назвал три главные проблемы российского здравоохранения
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(обновлено: 20.06.2019)
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1
ЛУКОЙЛ готовит перевод 90 месторождений на НДД
Компания готова применять новую налоговую систему почти на всех активах в Западной Сибири
ЛУКОЙЛ погружается в Каспий
Компания хочет купить 20% в блоке Апшерон в Азербайджане
Нефть переваливает через суд
Спор ЛУКОЙЛа и «Роснефти» о Варандейском терминале может затянуться
ФАС сочла тарифы ЛУКОЙЛа на Варандее завышенными
Служба встала на сторону «Роснефти» в споре компаний
1
Антипинскому НПЗ сбивают цену
ЛУКОЙЛ не готов покупать завод с долгами
ЛУКОЙЛ обновит совет директоров
В него могут войти три новых кандидата
ЛУКОЙЛ углубится в переработку
Компания хочет стать крупным производителем полипропилена
2
ЛУКОЙЛ с трудом тратит заработанное
Компания обнулила чистый долг и может увеличить дивиденды
17
«Реализация топлива стала дополнительным социальным обязательством»
Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов призвал снизить налоги для отрасли
Каспийский шельф прирастает ЛУКОЙЛом
Компания вложится в СП с Казахстаном
1
«Надо общеотраслевые вопросы решать, а не локальных месторождений»
ЛУКОЙЛ не собирается просить о льготах вслед за «Роснефтью»
ЛУКОЙЛ пробился к триллионам
Правила модернизации ТЭС для юга России упростили
ЛУКОЙЛ передумал продавать Litasco
Компания не станет отказываться от трейдинга
2
Российские бренды заправили нефтью и газом
Торговые марки Сбербанка, «Газпрома» и ЛУКОЙЛа подорожали
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С Гонконга выдачи нет
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Как отдыхают известные россияне
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228-я статья УК в граммах и сроках: о чем она и как применяется на практике
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия