Участок недр «Надежда» могут передать «дочке» ЛУКОЙЛа до конца года

Участок недр «Надежда» на Балтике могут передать в пользование до конца этого года, заявили в пресс-службе Минприроды. Заявку на геологическое изучение этого участка недр подала «ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH)-Калининградморнефть».

«Завершается подготовка проекта распоряжения о предоставлении права пользования участком недр федерального значения. Предоставление участка "Надежда" в пользование возможно до конца года»,— уточнили в министерстве (цитата по ТАСС).

Нефтяной участок недр федерального значения «Надежда» расположен в Балтийском море, в пределах 12 миль от берега. «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» пытается получить лицензию на него с 2016 года. Последний отказ правительство дало с просьбой актуализировать программу экологических исследований. Компания снова подала заявку в начале августа.