ЛУКОЙЛ увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 т в сутки

Нефтекомпания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) с 8 июля увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 т в сутки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Решение было принято по просьбе властей Вологодской области, добавил господин Филимонов. «Работаем над дальнейшим повышением объемов поставок, чтобы в короткие сроки стабилизировать ситуацию»,— написал он в Telegram-канале.

ЛУКОЙЛу принадлежат около 90% всех АЗС в Вологодской области. В конце июня на заправках нефтекомпании в регионе ограничили продажу топлива — 30 л бензина и 60 л дизеля на один автомобиль. Розлив в канистры запретили. Аналогичные ограничения стали вводить с конца мая и в остальных российских регионах.