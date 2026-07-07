ЛУКОЙЛ увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 т в сутки
Нефтекомпания ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) с 8 июля увеличит поставки топлива в Вологодскую область на 200 т в сутки. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Решение было принято по просьбе властей Вологодской области, добавил господин Филимонов. «Работаем над дальнейшим повышением объемов поставок, чтобы в короткие сроки стабилизировать ситуацию»,— написал он в Telegram-канале.
ЛУКОЙЛу принадлежат около 90% всех АЗС в Вологодской области. В конце июня на заправках нефтекомпании в регионе ограничили продажу топлива — 30 л бензина и 60 л дизеля на один автомобиль. Розлив в канистры запретили. Аналогичные ограничения стали вводить с конца мая и в остальных российских регионах.
Ограничения на продажу топлива, аналогичные введенным в Вологодской области на АЗС «ЛУКОЙЛа» в конце июня 2026 года, были введены в более чем 20 регионах России с конца мая 2026 года. Среди них — Крым, Пензенская, Курская, Белгородская, Брянская и Тюменская области. На некоторых заправках вводился лимит на объем топлива, чаще 30-40 литров бензина и 60-80 литров дизеля на машину, а также запрет на розлив в канистры. В Севастополе, например, свободная продажа топлива была остановлена еще в начале июня 2026 года из-за логистических проблем, вызванных ударами ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия».
Причиной введения ограничений и сложностей с поставками топлива в регионах в том числе назывались повышенный спрос, иногда ажиотажный, и нарушение сроков доставки нефтепродуктов. Власти некоторых регионов утверждали, что дефицита топлива нет и меры введены превентивно. Власти РФ, включая вице-премьера Александра Новака, заявляли, что правительство работает над мерами по стабилизации ситуации на топливном рынке, включая возможный запрет экспорта дизельного топлива.