«ЛУКОЙЛ» нарастил прибыль на 10%
Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH) по РСБУ в первом полугодии 2026 года выросла на 10,4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 361,959 млрд руб., следует из отчета компании.
Выручка увеличилась на 4% — до 1,454 трлн руб. Себестоимость продаж снизилась на 6,8%, до 915,309 млрд руб. Прочие доходы выросли в 3,6 раза (60,902 млрд руб.), расходы увеличились в 7,4 раза, составив 125,039 млрд руб.
Долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода сократились с 65,389 млрд до 43,589 млрд руб. на 31 декабря 2025 года. Краткосрочные обязательства снизились с 1,549 млрд до 1,48 млрд руб.
Увеличение чистой прибыли «ЛУКОЙЛа» в первом полугодии 2026 года до 361,959 млрд руб. произошло на фоне значительного убытка по МСФО в 2025 году, который составил 1,06 трлн руб. (против 851,5 млрд руб. прибыли годом ранее). Этот убыток был связан с полной продажей и списанием инвестиций в зарубежный бизнес Lukoil International GmbH на сумму 1,7 трлн руб. из-за санкций США, введенных в октябре 2025 года.
В предыдущие периоды финансовые показатели компании также изменялись. Например, чистая прибыль по РСБУ за первый квартал 2026 года увеличилась в 3,8 раза по сравнению с первым кварталом предыдущего года, достигнув 61,79 млрд руб. Однако в 2025 году чистая прибыль по РСБУ составила 92,5 млрд руб., что было в 8,6 раза ниже, чем годом ранее. Это объяснялось падением цен на углеводороды, укреплением рубля и сокращением добычи внутри страны. В первом полугодии 2025 года чистая прибыль сократилась на 5% до 327,7 млрд руб.
За 2024 год чистая прибыль по МСФО снизилась на 26,6% до 851,5 млрд руб. Выручка, напротив, выросла на 8,7% до 8,6 трлн руб. На снижение чистой прибыли повлияло повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25% с 2025 года, что привело к дополнительным расходам по отложенному налогу на прибыль. В целом, изменения в финансовой отчетности «ЛУКОЙЛа» отражают адаптацию компании к новым рыночным условиям и санкционному давлению.