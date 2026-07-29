«ЛУКОЙЛ» нарастил прибыль на 10%

Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» (MOEX: LKOH) по РСБУ в первом полугодии 2026 года выросла на 10,4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 361,959 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 4% — до 1,454 трлн руб. Себестоимость продаж снизилась на 6,8%, до 915,309 млрд руб. Прочие доходы выросли в 3,6 раза (60,902 млрд руб.), расходы увеличились в 7,4 раза, составив 125,039 млрд руб.

Долгосрочные обязательства компании на конец отчетного периода сократились с 65,389 млрд до 43,589 млрд руб. на 31 декабря 2025 года. Краткосрочные обязательства снизились с 1,549 млрд до 1,48 млрд руб.