Lukoil Netherlands проиграла суд швейцарской Varopreem
Окружной суд Роттердама отклонил иск Lukoil Netherlands к швейцарской энергогруппе Varopreem. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела. Lukoil Netherlands обвиняла компанию в нарушении обязательств по поставкам единиц возобновляемого топлива (HBE) — сертификатов, компенсирующих углеродный след.
Законы Нидерландов обязывают компании закупать HBE. В 2025 году Lukoil Netherlands заключила с Varopreem соглашения о поставках. После введения Великобританией санкций против ЛУКОЙЛа в октябре 2025 года структуры Varopreem заявили о расторжении контрактов, посчитав их нарушающими рестрикции. Lukoil Netherlands утверждала, что ограничения на ее сделки не распространяются. Компания подала иск в суд в марте 2026 года.
Суд встал на сторону ответчиков и постановил, что у британских руководителей швейцарской компании были основания опасаться преследования за обход санкций. Судья также отметил отсутствие возможности рассмотреть содержание английского права в рамках упрощенного процесса, который запросил Lukoil. Вопрос можно разрешить только в рамках основного процесса, если стороны захотят его возбудить, отметили в суде.
Lukoil Netherlands принадлежит ЛУКОЙЛу через австрийскую Lukoil International и бельгийскую Lukoil Belgium. Великобритания ввела санкции против ЛУКОЙЛа 15 октября 2025 года, аргументировав меру ведением бизнеса в интересах властей России. Ограничения предусматривают заморозку активов юрлиц компании в британских банках. При этом Лондон выдал генеральные лицензии, позволяющие временно проводить операции с некоторыми зарубежными активами и проектами компании. Деятельность международного актива Lukoil International GmbH разрешена до августа 2026 года.
Введение санкций против компаний, связанных с ЛУКОЙЛом, является частью более широкой тенденции последних лет, когда западные страны активно используют подобные меры в отношении российского бизнеса. США и Великобритания ввели санкции против ЛУКОЙЛа в октябре 2025 года, что повлекло за собой необходимость сворачивания операций и продаж зарубежных активов. Так, Минфин США выдавал лицензии на проведение транзакций с зарубежными активами компании, продлевая сроки для завершения сделок.
Санкции повлияли на деятельность ЛУКОЙЛа по всему миру, включая его европейские предприятия. Например, сеть АЗС Teboil в Финляндии, принадлежащая ЛУКОЙЛу, начала закрывать заправки из-за нехватки топлива. В Болгарии местные власти рассматривали возможность национализации крупнейшего НПЗ ЛУКОЙЛа в Бургасе. Эти события подчеркивают сложности, с которыми сталкиваются российские компании и их международные партнеры в условиях санкционного давления, а также юридические риски, которые вынуждают контрагентов расторгать соглашения, опасаясь преследования за нарушение рестрикций.