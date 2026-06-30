Lukoil Netherlands проиграла суд швейцарской Varopreem

Окружной суд Роттердама отклонил иск Lukoil Netherlands к швейцарской энергогруппе Varopreem. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела. Lukoil Netherlands обвиняла компанию в нарушении обязательств по поставкам единиц возобновляемого топлива (HBE) — сертификатов, компенсирующих углеродный след.

Законы Нидерландов обязывают компании закупать HBE. В 2025 году Lukoil Netherlands заключила с Varopreem соглашения о поставках. После введения Великобританией санкций против ЛУКОЙЛа в октябре 2025 года структуры Varopreem заявили о расторжении контрактов, посчитав их нарушающими рестрикции. Lukoil Netherlands утверждала, что ограничения на ее сделки не распространяются. Компания подала иск в суд в марте 2026 года.

Суд встал на сторону ответчиков и постановил, что у британских руководителей швейцарской компании были основания опасаться преследования за обход санкций. Судья также отметил отсутствие возможности рассмотреть содержание английского права в рамках упрощенного процесса, который запросил Lukoil. Вопрос можно разрешить только в рамках основного процесса, если стороны захотят его возбудить, отметили в суде.

Lukoil Netherlands принадлежит ЛУКОЙЛу через австрийскую Lukoil International и бельгийскую Lukoil Belgium. Великобритания ввела санкции против ЛУКОЙЛа 15 октября 2025 года, аргументировав меру ведением бизнеса в интересах властей России. Ограничения предусматривают заморозку активов юрлиц компании в британских банках. При этом Лондон выдал генеральные лицензии, позволяющие временно проводить операции с некоторыми зарубежными активами и проектами компании. Деятельность международного актива Lukoil International GmbH разрешена до августа 2026 года.