Калужский завод масел может отойти ЛУКОЙЛу

ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH) может стать новым владельцем завода смазочных материалов «Топ Лубрикантс» в Калужской области, выяснил «Ъ». Ранее актив принадлежал французской TotalEnergies, а затем перешел к структурам Владимира Палия.

О планируемой сделке уже сообщили сотрудникам предприятия, рассказал источник «Ъ». Другой собеседник издания слышал, что смена собственника готовится. По данным ЕГРЮЛ, 11 июня гендиректором завода стал Роман Гриднев. В LinkedIn он указан как начальник управления экономики «ЛЛК-Интернешнл» (структура ЛУКОЙЛа, выпускающая масла и смазки), а ранее упоминался в СМИ как руководитель «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия».

Предприятие построили в 2018 году, его текущая мощность — 75 тыс. тонн продукции в год под брендом Lemarc. TotalEnergies вложила в проект $55 млн. В 2022-м производство остановилось из-за санкций и возобновилось лишь в середине 2023 года. Тогда же завод перешел к АО ТТЛ, которое источники «Ъ» связывали с Владимиром Палием. По итогам 2025 года выручка «Топ Лубрикантс» выросла на 4%, до 2,46 млрд руб., однако компания получила чистый убыток в 264,87 млн руб. против прибыли годом ранее. В ЛУКОЙЛе и «Топ Лубрикантс» запрос «Ъ» оставили без ответа, связаться с представителем Палия не удалось.

По данным источника «Ъ», после сделки завод может начать выпуск масел под брендом Teboil. Продажи премиальных масел мелкой фасовки у ЛУКОЙЛа в 2025 году выросли на 12%, в том числе благодаря этому бренду. Покупка может стать одним из первых приобретений компании после санкций США, вынудивших ее выставить на продажу зарубежный бизнес. В январе 2026 года ЛУКОЙЛ договорился о реализации LUKOIL International GmbH с Carlyle, но сделка ожидает одобрения OFAC. Лицензия американского Минфина действует до 27 июня.

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