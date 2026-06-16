Инвестиции как по маслу

Бывший завод смазочных материалов TotalEnergies в Калужской области может снова сменить владельца. Как стало известно “Ъ”, актив у структур Владимира Палия может выкупить ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH). Аналитики оценивают стоимость актива в 1,5–2 млрд руб., указывая, что речь идет о самом современном таком предприятии в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

ЛУКОЙЛ может приобрести завод смазочных материалов «Топ Лубрикантс» в Калужской области, ранее принадлежавший французской TotalEnergies, рассказал источник “Ъ”. По его словам, о сделке уже объявили сотрудникам завода. О том, что предприятие может сменить собственника, слышал и другой собеседник “Ъ”.

Согласно ЕГРЮЛ, 11 июня гендиректором «Топ Лубрикантс» стал Роман Гриднев, сменивший Леонида Корбина. В LinkedIn господин Гриднев фигурирует как начальник управления экономики структуры ЛУКОЙЛа «ЛЛК-Интернешнл», которая выпускает масла, смазки и технические жидкости. Также он упоминался в СМИ как руководитель «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия», дистрибутора масел компании.

Завод «Топ Лубрикантс» построен в 2018 году, текущая мощность производства — до 75 тыс. тонн в год. Выпускает продукцию под брендом Lemarc.

TotalEnergies вложила в строительство $55 млн. В 2022 году в условиях санкций производство на предприятии остановилось и возобновилось в середине 2023 года. Владельцем предприятия в том году стало АО ТТЛ, которое источники “Ъ” связывали с Владимиром Палием (см. “Ъ” от 28 октября 2024 года). По итогам 2025 года выручка «Топ Лубрикантс» выросла на 4%, до 2,46 млрд руб., чистый убыток составил 264,87 млн руб. против прибыли в 65,78 млн руб. годом ранее. В ЛУКОЙЛе на вопросы не ответили, связаться с представителем Владимира Палия не удалось. “Ъ” направил вопросы в «Топ Лубрикантс».

ЛУКОЙЛ в России производит смазочные материалы на четырех собственных площадках в Перми, Волгограде, Тюмени и Торжке и одном совместном предприятии, говорится в годовом отчете компании. В 2025 году выпуск базовых масел и компонентов снизился на 7,2%, до 720 тыс. тонн, готовых масел — на 11,3%, до 289 тыс. тонн.

При этом продажи премиальных масел мелкой фасовки выросли на 12% в том числе благодаря расширению реализации продукции под брендом Teboil. По данным источника “Ъ”, после сделки завод «Топ Лубрикантс» может начать выпуск смазочных материалов этой марки.

По словам управляющего партнера Advance Capital Карена Дашьяна, бывшая площадка TotalEnergies — крупнейший и самый современный в России завод по производству и смешению масел с проектной мощностью 150 тыс. тонн, из которых 75 тыс. тонн — первая очередь. К основным преимуществам аналитик относит максимальную автоматизацию процессов, низкую себестоимость производства, выгодное местоположение с хорошей транспортной доступностью и близостью к ключевым рынкам. Но, добавляет он, у ЛУКОЙЛа переизбыток действующих мощностей и при приобретении актива может встать вопрос об их закрытии или консервации.

Для ЛУКОЙЛа покупка «Топ Лубрикантс» может стать одним из первых приобретений после введения санкций США, что вынудило группу выставить на продажу зарубежные активы — LUKOIL International GmbH. В январе 2026 года ЛУКОЙЛ заключил соглашение о реализации иностранного бизнеса, за исключением активов в Казахстане, с американской Carlyle. Сделка зависит от ряда условий, включая получение разрешения управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). Лицензия OFAC на продажу зарубежного бизнеса компании пока действует до 27 июня. ЛУКОЙЛ списал инвестиции в LUKOIL International GmbH, зарегистрировав убыток от обесценивания в 1,67 трлн руб.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает, что ЛУКОЙЛ продолжит экспансию в сфере смазочных материалов, для чего компания консолидировала upstream-активы. По его словам, аппетиты ЛУКОЙЛа связаны с необходимостью искать денежный поток внутри России после введения санкций США. Стоимость «Топ Лубрикантс» аналитик оценил в 1,5–2 млрд руб.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко, Ольга Озембловская