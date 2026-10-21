Ушаков: Россия и США обсуждают дальнейшую судьбу иностранных активов ЛУКОЙЛа
Россия и США обсуждают большой портфель экономических проектов, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков. Среди них, по его словам,— вопрос санкций американского Минфина против ЛУКОЙЛа.
Информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, США могут «без труда» продлить лицензию, которая разрешает продажу зарубежных активов компании. «Это коммерческая сделка, она не может обсуждаться публично»,— ответил он на вопрос журналистов о возможном покупателе (цитата по ТАСС).
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против ЛУКОЙЛа в октябре 2025 года. Тогда же компания объявила о намерении продать зарубежные активы. В январе 2026-го ЛУКОЙЛ достиг соглашения о продаже своих зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle. OFAC не одобрил сделку.
При этом OFAC постоянно продлевает лицензию, которая обеспечивает работу зарубежных активов компаний. Текущее разрешение истекает 22 октября. По данным Financial Times, последние несколько месяцев над заявкой на покупку международного бизнеса российской нефтяной компании работает американский инвестор Тодд Боули.