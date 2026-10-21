Ушаков: Россия и США обсуждают дальнейшую судьбу иностранных активов ЛУКОЙЛа

Информацию подтвердил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, США могут «без труда» продлить лицензию, которая разрешает продажу зарубежных активов компании. «Это коммерческая сделка, она не может обсуждаться публично»,— ответил он на вопрос журналистов о возможном покупателе (цитата по ТАСС).