Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО выросла в 1,5 раза в первом полугодии

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) по МСФО составила 430,9 млрд руб. по итогам первого полугодия. Это в 1,5 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.

Выручка ЛУКОЙЛа за полгода выросла на 8% — до 2,06 трлн руб. Операционная прибыль увеличилась в 2,5 раза — до 610,9 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 815,3 млрд руб. Капитальные затраты компании снизились на 38,2% — до 239,1 млрд руб.

ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи энергоресурсов.