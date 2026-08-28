Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО выросла в 1,5 раза в первом полугодии
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО составила 430,9 млрд руб. в первом полугодии
Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) по МСФО составила 430,9 млрд руб. по итогам первого полугодия. Это в 1,5 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности.
Выручка ЛУКОЙЛа за полгода выросла на 8% — до 2,06 трлн руб. Операционная прибыль увеличилась в 2,5 раза — до 610,9 млрд руб. Показатель EBITDA достиг 815,3 млрд руб. Капитальные затраты компании снизились на 38,2% — до 239,1 млрд руб.
ЛУКОЙЛ — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи энергоресурсов.
В первом полугодии 2025 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 287,023 млрд рублей. Выручка от реализации тогда сократилась почти на 17% до 3,6 трлн рублей. Операционная прибыль компании за тот период составила 344,7 млрд рублей, что вдвое меньше, чем годом ранее.
В период с января по июнь 2025 года валовая выручка ЛУКОЙЛа составила 1,398 трлн рублей, что на 4,9% меньше прошлогоднего показателя. В марте 2025 года компания опубликовала отчетность за 2024 год по МСФО, где чистая прибыль уменьшилась на 26,5% к показателю предыдущего года и составила 848,5 млрд рублей.
В первом квартале 2026 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ увеличилась в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 61,79 млрд рублей. Однако, за весь 2025 год чистая прибыль компании по РСБУ составила 92,5 млрд рублей, что в 8,6 раза ниже, чем годом ранее, что объяснялось падением цен на углеводороды, укреплением рубля и сокращением добычи внутри страны.