Акции упали под энергетическим напряжением

Страны «Группы семи» и США усилят давление на Россию в энергетическом секторе, чтобы прекратить конфликт на Украине. По данным France Press, стороны условились об этом на саммите во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен. Дональд Трамп, в частности, объявил, что может вернуть санкции на российское сырье, «ведь нефть уже поступает». При этом 14 июня глава Белого дома обещал российскому президенту «воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christian Hartmann / Reuters Фото: Christian Hartmann / Reuters

Индекс Мосбиржи на заявлениях о новых рестрикциях опустился ниже 2500 пунктов. В марте Минфин США выдал «Роснефти» и «Лукойлу» лицензии, которые разрешают продавать российскую нефть. Сроки их действия уже несколько раз сдвигались — сначала до 16 мая, а затем до 17 июня. Но, как ранее указывал министр финансов Штатов Скотт Бессент, больше разрешения продлеваться не будут. И скорее всего так и будет, говорит директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«На политическом уровне Соединенные Штаты аккуратно присоединяются к Европейскому союзу и Великобритании, которые считают, что сейчас хорошее время для давления на Россию. 17 июня заканчивается очередное месячное исключение из американских санкций. То есть до этого числа страны, которые признают американские санкции, могут официально закупать российскую нефть. После обозначенной даты, скорее всего, в контексте иранской сделки это исключение не будет продлено. Поэтому Трамп, в общем-то, с легкостью присоединяется к этой формулировке "Семерки", мол, давайте оказывать энергетическое давление на Россию. Но Европа, конечно, теперь будет считать, что президент США с ней. Пока этот вывод весьма поспешный, но в сфере энергетики было понятно, что Трамп от санкционного давления на Россию отказываться не будет».

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Нефть Brent i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

Между тем цена Brent на сообщениях о скором открытии Ормузского пролива впервые с марта опустилась ниже $79 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. По словам Дональда Трампа и иранского МИД, частично морской коридор уже открыт. По данным Kpler, сейчас там остаются около 500 крупных коммерческих судов. Ожидается, что полностью пролив разблокируют 19 июня после подписания мирной сделки между Вашингтоном и Тегераном. Как на российском рынке скажется присоединение Вашингтона к европейской позиции по российским энергоресурсам, “Ъ FM” обсудил с аналитиком финансовой группы «Финам» Сергеем Кауфманом:

«Когда в прошлый раз санкции ввели против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа, дисконт на сорт Urals вырос до $30 за баррель. Экспорт не успел сократиться, но накапливались довольно большие запасы на воде из-за того, что Индия перестала импортировать часть российских объемов. Сейчас мировые цены на нефть все еще на довольно неплохом уровне. Но у российских нефтяников много проблем: это и очень крепкий рубль, и внешнее воздействие на огромное количество НПЗ, и тот факт, что из-за нацвалюты за эти несколько месяцев высоких цен нефтянка, скорее, не успела накопить необходимый жирок. Если ко всему этому добавится еще и возобновление американских санкций, это будет довольно негативно».

Так, акции «Роснефти» и «Лукойла» 16 июня упали на 5%. И почти на 7% рухнули бумаги «Татнефти». Давление на рынок будет все более и более чувствительным, отмечает руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров:

«Тут может сработать в качестве компенсаторного эффекта, во-первых, снижение цены отсечения по бюджетному правилу, если оно все-таки будет произведено, а также снижение зеркалирующих операций ЦБ на валютном рынке. Кроме того, сказывается снижение поступления выручки по контрактам с августа 2025 года. Соответственно, все это такие хорошие продевальвационные факторы. Поэтому за счет движения курса существенным образом этот негатив может отыграть отчасти, прежде всего для нефтяных компаний.

Теоретически в таком случае дисконт на российскую нефть может уйти еще ниже.

Если будут вводиться более жесткие синхронные санкции со стороны США, ЕС, Британии — не точечные, а еще более системные ограничения — того, наверное, дисконт может стать в район $40 за баррель. Все очень серьезно зависит от того, будут ли еще какие-то проблемы с глобальными поставками. Очень много факторов на это будет влиять».

Между тем, несмотря на снижение добычи, за последний месяц Россия поставила рекордные с начала года объемы сырой нефти, пишет Bloomberg. Среднегодовой объем поставок достиг 3,5 млн баррелей в сутки — это максимальный показатель с 2022 года.

Екатерина Вихарева