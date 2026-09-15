В Румынии предупредили о риске массового банкротства после закрытия НПЗ ЛУКОЙЛа

Около 460 компаний в Румынии могут обанкротиться, если власти страны не возобновят работу нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Petrotel, который принадлежит российскому ЛУКОЙЛу. Об этом заявил глава национальной конфедерации профсоюзов Cartel Alfa Богдан Хоссу.

По словам господина Хоссу, массовое закрытие компаний может привести к увольнению 8 тыс. человек и в конечном счете грозит «социальной проблемой» для Румынии.

Глава Cartel Alfa напомнил, что с аналогичной ситуацией вокруг НПЗ ЛУКОЙЛа сталкивались власти Германии и Болгарии. Им удалось оперативно назначить специального управляющего, который наблюдает за тем, чтобы полученные от эксплуатации заводов деньги не направляли в Россию.

«Мы же, несмотря на опыт в подобных ситуациях, за 14 месяцев так и не смогли назначить специального управляющего»,— отметил Богдан Хоссу в интервью DCBusiness.

НПЗ ЛУКОЙЛа находится в городе Плоешть в центральной части Румынии, он обеспечивает переработку 21% нефти в стране. На предприятии заняты более 500 человек. Он закрылся на ремонт в октябре 2025 года. Затем завод попал под санкции США и фактически прекратил работу. В начале сентября суд допустил НПЗ к процедуре банкротства. Долги предприятия достигают €400 млн. Кроме НПЗ в Плоеште, ЛУКОЙЛу принадлежит еще 300 бензозаправочных станций в Румынии.