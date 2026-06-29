Масла растворились в фонде

Новым владельцем завода смазочных материалов «Топ Лубрикантс», построенного французской TotalEnergies, стал ЗПИФ под управлением компании «Экто Прайм», которая может быть связана со структурами ЛУКОЙЛа. Источники “Ъ” ранее называли нефтекомпанию потенциальным покупателем актива. Использование ЗПИФа в сделке, считают юристы, могло быть связано с ограничениями на перепродажу завода находящимся под санкциями компаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Штаб-квартира компании TotalEnergies около Парижа

Фото: Alice Sacco / Reuters Штаб-квартира компании TotalEnergies около Парижа

Фото: Alice Sacco / Reuters

ЗПИФ «Пятый семейный фонд» УК «Экто Прайм» стал владельцем завода смазочных материалов «Топ Лубрикантс» в Калужской области, следует из ЕГРЮЛ. В конце июня фонд получил 100% в АО ТТЛ, которое, в свою очередь, владеет ООО «Топ Лубрикантс».

Фонд и управляющая им компания может быть связан с ЛУКОЙЛом.

Согласно ЕГРЮЛ, УК «Экто Прайм» принадлежит Константину Санину, гендиректору компании «Экто», которая развивает совместные проекты с нефтекомпанией. Так, со структурами ЛУКОЙЛа «Экто» владеет долями в ООО «Инсотех» (ведет строительство завода автохимии в Торжке) и ООО КЗПТ (проект по производству полимерных труб в Когалыме). Также «Экто» принадлежит 50% компании «Лукавто», управляющей дилерским центром Mercedes-Benz и оказывающей услуги автосервиса.

О том, что «Топ Лубрикантс» будет продан ЛУКОЙЛу, ранее рассказывал собеседник “Ъ”, отмечая, что об этом уже объявили сотрудникам завода. Другой источник “Ъ”, близкий к одной из сторон, позже подтвердил, что сделка фактически закрыта. В «Экто Прайм», «Топ Лубрикантс» и ЛУКОЙЛе “Ъ” не ответили.

Завод «Топ Лубрикантс» построен в 2018 году французской TotalEnergies, которая вложила в проект $55 млн.

Текущая мощность производства — до 75 тыс. тонн в год, строительство второй очереди может увеличить показатель до 150 тыс. тонн в год. Выпускает продукцию под брендом Lemarc. В 2022 году в условиях санкций производство на предприятии остановилось и возобновилось в середине 2023 года. Владельцем предприятия в том году стало АО ТТЛ, которое источники “Ъ” связывали с Владимиром Палием. По итогам 2025 года выручка «Топ Лубрикантс» выросла на 4%, до 2,46 млрд руб., чистый убыток составил 264,87 млн руб. против прибыли в 65,78 млн руб. годом ранее.

Управляющий партнер, руководитель практики M&A LCH.LEGAL Андрей Чумаков предполагает, что основной причиной выбора модели ЗПИФа в случае сделки с «Топ Лубрикантс» могла стать пониженная степень публичности владения. По его словам, покупатель мог не захотеть показывать широкой общественности участие в сделках с активами ушедших иностранцев. Кроме того, первые владельцы бизнеса теоретически могли ограничить перепродажу актива лицам, находящимся под санкциями, говорит юрист. Возможно, продолжает он, бизнес будет перепродаваться дальше, а ЗПИФ позволяет скрыть будущие сделки.

Помимо обеспечения высокого уровня конфиденциальности конечных бенефициаров использование ЗПИФа дает возможности налоговой оптимизации, отмечает адвокат бюро «Акцепт» Александр Евтеев.

По его словам, доход от деятельности контролируемых ЗПИФом активов поступает в фонд без уплаты налога, уплачивается он только при распределении этого дохода между пайщиками. «Это значит, что доход ЗПИФа может реинвестироваться, при этом обязанность уплаты налога с него не наступает»,— говорит юрист. Старший консультант компании «Каменская & партнеры» Наталия Стрелкова добавляет, что имущество ЗПИФа обособлено от активов управляющей компании и ее учредителей, что обеспечивает определенную защиту от возможных претензий кредиторов.

Управляющий партнер Advance Capital Карен Дашьян отмечает, что фонд «Экто» специализируется на инвестициях в смежных к нефтегазовому сектору отраслях, имеет возможность создавать синергии с активами и экспертизой ЛУКОЙЛа и в данном контексте приобретение такого современного и технологического актива выглядит как хорошая сделка с большим потенциалом роста. Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин ожидает, что новые владельцы продолжат развитие и масштабирование завода.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко