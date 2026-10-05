Песков высказался о статье NYT про продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа

В Кремле отказались отвечать на вопрос журналистов о том, действительно ли сделка по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа может быть частью переговоров с США в рамках украинского урегулирования. На прошлой неделе об этом писала The New York Times.

«Я не буду комментировать конкретно это сообщение»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он при этом отметил, что на переговорах с американской стороной действительно «поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере».