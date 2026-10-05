Песков высказался о статье NYT про продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа
В Кремле отказались отвечать на вопрос журналистов о том, действительно ли сделка по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа может быть частью переговоров с США в рамках украинского урегулирования. На прошлой неделе об этом писала The New York Times.
«Я не буду комментировать конкретно это сообщение»,— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он при этом отметил, что на переговорах с американской стороной действительно «поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере».
Обсуждение зарубежных активов ЛУКОЙЛа может означать поэтапную смену владельца портфеля, а не передачу всех объектов одному профильному покупателю: сначала активы могут перейти инвестиционной компании, после чего их будут продавать частями. В октябре 2025 года сообщалось, что в такой портфель может входить LUKOIL International GmbH стоимостью свыше €19 млрд, включая трейдера Litasco, европейские НПЗ и проекты добычи более чем в десяти странах.
Сделка ограничена американским санкционным режимом. Лицензия Минфина США, действующая до 22 октября 2026 года, разрешает переговоры, но для самой продажи требуется отдельное разрешение, а деньги ЛУКОЙЛа должны оставаться на заблокированном счете в США до снятия санкций. Ранее, в октябре 2025 года, для работы международных активов и их банковского обслуживания до завершения сделки также предусматривалось продление лицензии OFAC и получение других разрешений.