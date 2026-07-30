Болгария объявила две структуры ЛУКОЙЛа объектами нацбезопасности

Правительство Болгарии объявило Lukoil Aviation Bulgaria и Lukoil Bulgaria Bunker объектами, относящимися к национальной безопасности. Так страна намерена предотвратить возможные сбои на внутреннем энергетическом рынке, пишет агентство Novinite.

Указанные структуры ЛУКОЙЛа отвечают за поставки авиационного и морского топлива. Решение одобрили на закрытом совещании Совета министров, сообщил замминистра экономики Александр Пулев. «Правительство уважает частную собственность, правительство уважает частные интересы, но руководствуется исключительно и прежде всего интересами болгарских граждан, болгарских домохозяйств и потребителей»,— сказал он.

Господин Пулев объяснил, что в противном случае компании могли бы вернуться под управление российских владельцев. Это, по его словам, приведет к шоку на топливном рынке страны из-за введенных Вашингтоном санкций против ЛУКОЙЛа. Введение санкций также создает угрозу для работы нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Бургасе — предприятие обеспечивает около 80% топливного рынка страны.

Американский Минфин ввел санкции против ЛУКОЙЛа в ноябре 2025 года. В Болгарии располагается сеть АЗС компании и крупнейший на Балканах НПЗ в Бургасе. Чтобы он мог продолжать работу, власти страны перестали перерабатывать российское сырье и разорвали сотрудничество с поставщиками, на которых распространяются санкции.