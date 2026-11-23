«Выплату дивидендов осуществить со счета... денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ", в срок не позднее 22 декабря 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" лицам — не позднее 21 января 2027 года»,— указано в материалах компании.