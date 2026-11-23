ЛУКОЙЛ выплатит дивиденды за девять месяцев
Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды в размере 535 рублей на бумагу
Акционеры ЛУКОЙЛа утвердили дивиденды в размере 535 руб. на бумагу по итогам девяти месяцев 2026 года, следует из информации на сайте раскрытия информации. Купить акции под выплату можно до 9 декабря.
«Выплату дивидендов осуществить со счета... денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ", в срок не позднее 22 декабря 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" лицам — не позднее 21 января 2027 года»,— указано в материалах компании.
В прошлый раз ЛУКОЙЛ выплачивал дивиденды по итогам 2025 года. Тогда на эти цели компания направила 192,46 млрд руб., или 278 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике, ЛУКОЙЛ стремится выплачивать дивиденды дважды в год и выделять на это не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока за отчетный период.