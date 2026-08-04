ЛУКОЙЛ снова подал заявку на получение участка недр «Надежда»
Федеральные и региональные ведомства начали рассматривать заявку ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на геологическое изучение участка недр «Надежда» в Балтийском море. Процедура может занять около месяца. Компания пытается получить лицензию на освоение участка уже в третий раз.
«В случае поддержки всеми участниками Минприроды России предоставит материалы на рассмотрение в правительство РФ»,— сообщили в Минприроды (заявление ведомства приводит ТАСС).
Нефтяной участок недр федерального значения «Надежда» находится в Балтийском море, в пределах 12 миль от берега. Структура ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» пытается получить лицензию на него с 2016 года. Последний отказ правительства был связан с просьбой актуализировать программу экологических исследований.
Компания предлагала устроить аукцион, однако ФАС решила его не проводить. В регуляторе сочли, что только ЛУКОЙЛ соответствует требованиям для участников: регистрация в Калининградской области и опыт разработки месторождений в регионе. Повторно ЛУКОЙЛ подал заявку после того, как правительство включило «Надежду» в реестр участков федерального значения, которые предоставляются без аукциона.
Практика предоставления лицензий на недропользование в России связана с рядом проблем, в том числе с отказами региональных органов в выдаче разрешений. Например, в сентябре 2025 года Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным решение регионального министерства природных ресурсов, которое отказало ООО «ПСЫХУ ПГС» во включении Руслового участка недр местного значения в официальный перечень. Министерство ссылалось на профицит запасов полезных ископаемых, однако суд посчитал это несоответствующим закону «О недрах».
В июне 2025 года министерство лесного хозяйства Воронежской области обратилось в суд с иском к ООО «Георесурс», требуя расторжения договора аренды лесного участка, переданного для геологического изучения недр и добычи полезных ископаемых. Ранее, в ноябре, губернатор Воронежской области сообщил об отзыве согласования на работы у «Георесурса».
Существуют и случаи уголовного преследования за отсутствие лицензий на добычу, например, в мае 2025 года в Оренбуржье в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципального предприятия. Она обвинялась в злостном неисполнении решения суда о необходимости получения лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод. В декабре 2025 года депутаты Курултая Башкирии планируют принять в окончательном чтении законопроект, который позволит получать лицензии на недропользование в электронном формате через «Госуслуги», что должно упростить и автоматизировать процесс.