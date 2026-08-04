ЛУКОЙЛ снова подал заявку на получение участка недр «Надежда»

Федеральные и региональные ведомства начали рассматривать заявку ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) на геологическое изучение участка недр «Надежда» в Балтийском море. Процедура может занять около месяца. Компания пытается получить лицензию на освоение участка уже в третий раз.

«В случае поддержки всеми участниками Минприроды России предоставит материалы на рассмотрение в правительство РФ»,— сообщили в Минприроды (заявление ведомства приводит ТАСС).

Нефтяной участок недр федерального значения «Надежда» находится в Балтийском море, в пределах 12 миль от берега. Структура ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» пытается получить лицензию на него с 2016 года. Последний отказ правительства был связан с просьбой актуализировать программу экологических исследований.

Компания предлагала устроить аукцион, однако ФАС решила его не проводить. В регуляторе сочли, что только ЛУКОЙЛ соответствует требованиям для участников: регистрация в Калининградской области и опыт разработки месторождений в регионе. Повторно ЛУКОЙЛ подал заявку после того, как правительство включило «Надежду» в реестр участков федерального значения, которые предоставляются без аукциона.