Британия продлила разрешение на операции с болгарскими структурами ЛУКОЙЛа

В Болгарии находятся НПЗ компании (крупнейший на Балканах) и свыше 500 автомобильных заправок. Из-за введенных Великобританией и США санкций против ЛУКОЙЛа власти страны перестали перерабатывать российское сырье и разорвали сотрудничество с поставщиками, на которых распространяются рестрикции.