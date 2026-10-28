Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №200

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №200«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Британия продлила разрешение на операции с болгарскими структурами ЛУКОЙЛа

Управление финансовых операций правительства Великобритании выдало лицензию, которая продлевает разрешение на операции с болгарскими «дочками» ЛУКОЙЛа до 26 февраля 2027 года. До той же даты действует разрешение на операции с Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами компании.
Разрешение, согласно документу, распространяется на четыре компании:

  • предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове Lukoil Neftochim Burgas AD;

  • дистрибьютор болгарского топлива, полимеров и нефтехимической продукции Lukoil Bulgaria EOOD;

  • компания по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD;

  • компания по заправке судов в болгарских портах Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.

В Болгарии находятся НПЗ компании (крупнейший на Балканах) и свыше 500 автомобильных заправок. Из-за введенных Великобританией и США санкций против ЛУКОЙЛа власти страны перестали перерабатывать российское сырье и разорвали сотрудничество с поставщиками, на которых распространяются рестрикции.
Болгария
ЛУКОЙЛ
Санкции против России
Новости о нефти