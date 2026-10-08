ЛУКОЙЛ остался при активах

При этом эксперт не видит у российской компании ни стремления к срочной продаже своих иностранных структур, ни и в целом желания с ними расставаться. Так что, считает господин Юшков, скорее всего ЛУКОЙЛ требует цену, близкую к рыночной, и не готов на скидку больше 10–15%. Тем более что на актив, по всей видимости, есть несколько претендентов, что позволяет ему торговаться и затягивать переговоры, говорит он. Компания по итогам 2025 года уже полностью списала инвестицию в LIG и признала убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.