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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

ЛУКОЙЛ остался при активах

Сделка ЛУКОЙЛа с американской инвесткомпанией Carlyle испортилась от времени

08.10.2026, 20:27
ЛУКОЙЛу опять не удалось получить одобрение американских регуляторов на сделку по продаже зарубежных активов группы. На этот раз из-за отсутствия согласия OFAC истек срок соглашения с американской Carlyle, так что российская нефтекомпания снова активно ведет переговоры. Эксперты полагают, что покупателем могут стать ближневосточные инвесторы с участием публичных лиц США.

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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Соглашение ЛУКОЙЛа с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже зарубежных активов российской компании утратило силу в конце июля. Такие данные содержатся в отчете за 2025 год LUKOIL International GmbH (LIG; принадлежит ЛУКОЙЛу на 100%, владеет зарубежными структурами нефтекомпании). О возможной потенциальной сделке с Carlyle ЛУКОЙЛ объявил в конце января, но с тех пор не раскрывал подробностей о ее ходе. Накануне в компании не ответили на запрос “Ъ”.
Ключевым препятствием к продаже зарубежных активов второй раз становится отсутствие одобрения Управления по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC). Первый раз Минфин не одобрил сделку с международным трейдером Gunvor, ключевые условия которой уже были согласованы между компаниями. При этом OFAC постоянно продлевает лицензию, которая обеспечивает работу зарубежных активов российской нефтекомпании и разрешает ЛУКОЙЛу договариваться о продаже LIG и других контролируемых компаний. Сейчас она действует до 22 октября.
В отчете LIG указывается, что на данный момент компания ведет интенсивные переговоры с другими заинтересованными сторонами относительно потенциального приобретения группы.
«Руководство ожидает успешного завершения переговоров о продаже и подписания соглашения о покупке акций, в результате чего LIG и ее дочерние компании перейдут к новому владельцу,— сообщается в документе.— До завершения сделки руководство также рассчитывает на непрерывное продление необходимых лицензий». Пока американский регулятор одобрил только сделку по продаже компании Basra Oil Company 75% в нефтяном месторождении Западная Курна-2 в Ираке через LUKOIL International Upstream Holding B.V.
Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин считает наиболее реалистичным вариантом покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа ближневосточными инвесторами. Он также допускает участие публичных американских фигур в органах управления LIG.

Что будет с ЛУКОЙЛом после продажи активов за границей

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По данным Financial Times, иностранными структурами российской компании интересуется бывший владелец футбольного клуба «Челси» финансист Тодд Бёли. Издание сообщало, что он заручился поддержкой правительства США и влиятельных лиц из стран Персидского залива для подачи заявки на покупку. В консорциум миллиардера могут войти Корпорация США по финансированию международного развития (DFC), которая получит 15% в новой компании, шейх Тахнун бен Зайд Аль-Нахайян (брат президента ОАЭ), а также катарская семья миллиардеров Аль-Хайят.
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что у покупателя зарубежных активов ЛУКОЙЛа должен быть достаточный ресурс, чтобы пролоббировать получение лицензии на сделку с учетом санкций в отношении нефтекомпании.
При этом для самого ЛУКОЙЛа сейчас ключевым является уже не вопрос цены, а согласие американских регуляторов на то, чтобы он физически получил деньги в России, подчеркивает Игорь Юшков.
При этом эксперт не видит у российской компании ни стремления к срочной продаже своих иностранных структур, ни и в целом желания с ними расставаться. Так что, считает господин Юшков, скорее всего ЛУКОЙЛ требует цену, близкую к рыночной, и не готов на скидку больше 10–15%. Тем более что на актив, по всей видимости, есть несколько претендентов, что позволяет ему торговаться и затягивать переговоры, говорит он. Компания по итогам 2025 года уже полностью списала инвестицию в LIG и признала убыток от обесценения в 1,66 трлн руб.
ЛУКОЙЛ
Новости о нефти
ТЭК
США

Авторы

  • Ольга Мордюшенко
    Ольга Мордюшенко
    обозреватель