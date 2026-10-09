Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев
СД ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды в 535 рублей на акцию за 9 месяцев
09.10.2026, 10:44
Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2026 года в размере 535 руб. на акцию, сообщила пресс-служба компании. Купить бумаги под выплату можно до 9 декабря.
«Выплату дивидендов рекомендовано осуществить денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ", в срок не позднее 22 декабря 2026 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ЛУКОЙЛ" лицам — не позднее 21 января 2027 года»,— указано в пресс-релизе. Общая сумма выплат не раскрывается.
В прошлый раз ЛУКОЙЛ выплачивал дивиденды по итогам 2025 года в размере 278 руб. на акцию. Всего — 192,46 млрд руб.