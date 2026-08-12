Британия продлила разрешение на операции с зарубежными «дочками» ЛУКОЙЛа
Великобритания продлила до 26 февраля 2027 года действие лицензии на операции с зарубежными дочерними компаниями ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH). Это следует из документа на сайте британского правительства.
Отдельная лицензия продлевает разрешение на операции с болгарскими «дочками» ЛУКОЙЛа до 29 октября 2026 года. Как следует из документа, британским компаниям разрешены операции с:
- дистрибьютором болгарского топлива, полимеров и нефтехимической продукции Lukoil Bulgaria EOOD;
- предприятием по переработке нефти на Балканском полуострове Lukoil Neftochim Burgas AD;
- компанией по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD;
- компанией по заправке судов в болгарских портах Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.
Британия ввела санкции против ЛУКОЙЛа 25 октября 2025 года. Лицензия на операции с зарубежными «дочками» компании была выдана 27 ноября. Изначально документ должен был действовать до 26 февраля 2026 года, но его продлевали до 25 августа.
Власти Великобритании продлевали лицензию на операции с болгарскими дочерними компаниями ЛУКОЙЛа несколько раз: изначально она должна была истечь 14 февраля 2026 года, но была продлена до 13 августа, а затем до 26 февраля 2027 года. Эти лицензии разрешают британским компаниям проводить операции с Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.
Санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» были введены Великобританией 15 октября 2025 года. Эти ограничения были связаны с ведением бизнеса в интересах правительства России, что вызвало предупреждение Посольства РФ о возможной дестабилизации международных энергетических рынков.
Минфин США также продлил разрешение на деятельность зарубежных АЗС ЛУКОЙЛа и некоторых предприятий в Болгарии до 29 октября 2026 года. Ранее Минфин США давал время на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом и дочерними компаниями до 22 ноября 2025 года, затем срок был перенесен сначала на 15 декабря 2025 года, а потом на 29 апреля 2026 года. США целенаправленно пытаются вытеснить российские компании с международных рынков, включая ЛУКОЙЛ и «Роснефть», особенно в регионах Африки и Балканского полуострова.