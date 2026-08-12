Британия продлила разрешение на операции с зарубежными «дочками» ЛУКОЙЛа

Великобритания продлила до 26 февраля 2027 года действие лицензии на операции с зарубежными дочерними компаниями ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH). Это следует из документа на сайте британского правительства.

Отдельная лицензия продлевает разрешение на операции с болгарскими «дочками» ЛУКОЙЛа до 29 октября 2026 года. Как следует из документа, британским компаниям разрешены операции с:

дистрибьютором болгарского топлива, полимеров и нефтехимической продукции Lukoil Bulgaria EOOD;

предприятием по переработке нефти на Балканском полуострове Lukoil Neftochim Burgas AD;

компанией по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD;

компанией по заправке судов в болгарских портах Lukoil Bunker Bulgaria EOOD.

Британия ввела санкции против ЛУКОЙЛа 25 октября 2025 года. Лицензия на операции с зарубежными «дочками» компании была выдана 27 ноября. Изначально документ должен был действовать до 26 февраля 2026 года, но его продлевали до 25 августа.