Минфин США еще на месяц продлил лицензию на переговоры о продаже активов ЛУКОЙЛа
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вновь продлило лицензию, которая разрешает вести переговоры о продаже, передаче или отчуждении Lukoil International GmbH (LIG) — иностранных активов ЛУКОЙЛа. Разрешение будет действовать до 21 ноября.
Американские санкции против российской нефтегазовой компании и ее дочерних структур действуют с октября 2025 года. Лицензия на переговоры о продаже LIG выдана в том же месяце. Минфин США регулярно ее продлевает.
Зарубежные активы ЛУКОЙЛа оцениваются в $20 млрд. В январе компания заключила соглашение о продаже активов американской инвестиционной компании Carlyle, однако OFAC не одобрило сделку. По информации Financial Times, сделкой интересуется американский инвестор Тодд Боули, заручившийся поддержкой госагентства США, а также инвесторов из ОАЭ и Катара.