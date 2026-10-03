Нефтяной портфель откачали в США

Зарубежный бизнес ЛУКОЙЛа может стать частью сделки Москвы и Вашингтона по Украине. Как утверждает New York Times, Владимир Путин предложил обсудить продажу во время встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 5 сентября. Среди потенциальных покупателей издание называет американского миллиардера Тодда Боэли, который финансировал избирательную кампанию Дональда Трампа, а также инвесторов из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Информация о потенциальных покупателях зарубежных активов ЛУКОЙЛа стала чаще появляться после того, как Минфин США ввел против него санкции осенью 2025 года. В январе 2026-го СМИ сообщали, что компания договорилась с фондом Carlyle.

Сделка примерно на $20 млрд должна была охватить активы в 17 странах, за исключением Казахстана. Но, по данным Financial Times, она почти десять месяцев остается на согласовании в Вашингтоне. При этом для ЛУКОЙЛа принципиален не только размер дисконта, отмечает эксперт Финансового университета Станислав Митрахович:

«Если не вывести эти активы из-под санкций, то их покупка не имеет смысла. То есть идея была такая, что ЛУКОЙЛ продает эти активы со скидкой, покупатель договаривается с администрацией президента США, затем американский Минфин решает задачу о том, чтобы убрать санкции. После чего новый собственник частично или полностью решает задачу с новыми активами. Но самое главное, что ни того, ни другого не произошло. И вот теперь выясняется, что сделка, возможно, затягивалась администрацией Трампа, чтобы люди, близкие к нему, в итоге поучаствовали в ней.

Это может быть интересно для России тоже, потому что в любом случае ЛУКОЙЛ не может работать с этими иностранными активами, их все равно придется продавать и так или иначе со скидкой. Да, это все чем-то похоже на такой рэкет со стороны американцев: давайте скидку и ваши активы будут проданы, либо можете не давать скидку, и тогда местное правительство их просто национализирует. Так что, в принципе, эта сделка действительно имеет экономический смысл.

Идея о включении активов в общеполитический процесс переговоров вполне логична, ведь российская власть явно искала какие-то варианты, чтобы представить американцам материальную базу для восстановления российско-американских отношений. Люди Трампа, естественно, добиваются того, чтобы американская администрация сняла санкции в момент покупки. И ЛУКОЙЛ должен получить деньги, пусть и с учетом дисконта, но в ту юрисдикцию, где удобно госкорпорации. И если все сложится, это будет неплохое решение, мне кажется, с учетом обстоятельств и для попыток реконструкции российско-американских отношений».

Действующая лицензия Минфина США разрешает вести переговоры по продаже активов ЛУКОЙЛа до 22 октября, но для фактической сделки потребуется отдельное разрешение. Более того, американский регулятор требует, чтобы деньги, которые рассчитывает получить ЛУКОЙЛ, оставались на заблокированном счете в США до снятия санкций.

Если продажу все же одобрят, зарубежный портфель может сначала перейти инвестиционной компании, а затем по частям профильным покупателям. Для самого ЛУКОЙЛа такая схема будет означать потерю значительной части международного бизнеса. Однако после смены собственника предприятия смогут вернуться к обычному режиму работы, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов:

«Вариант, при котором зарубежные активы переходят под контроль инвестиционной компании, а она затем, по всей видимости, будет реализовывать их стратегическим инвесторам, рассматривался в качестве одного из наиболее вероятных. Эта сделка, скорее всего, окажет стабилизирующее воздействие непосредственно на сами активы. То есть транзакции с ними можно будет осуществлять в том режиме, в каком они осуществлялись до ввода санкций. Я напомню, что сейчас Минфин США ежемесячно, по сути, продлевает лицензию на срок, в течение которого можно искать инвестора для покупки этих активов. И это в какой-то степени вносит неопределенность.

Для ЛУКОЙЛа, безусловно, это потеря, потому что в какой-то степени была надежда, что СВО завершится до того, как будут найдены инвесторы на покупку этих активов. И сейчас, по всей видимости, все идет к тому, что все-таки инвестор будет найден — и компания лишится и нефтеперерабатывающих заводов в Европе, и ряда активов по разведке и добыче углеводородов в бывшем СССР и на Ближнем Востоке, и ряда сетей АЗС за рубежом. То есть, условно, затраты на покупку этих активов одним пакетом будут ниже, чем потенциальная прибыль в случае дальнейшей реализации этих активов стратегическим инвесторам».

29 сентября Кирилл Дмитриев встречался в Вашингтоне с представителями американских Минфина и Минэнерго. Как сообщал Reuters, стороны обсуждали в том числе возможные совместные энергетические проекты после завершения конфликта.

Андрей Дубков