Reuters узнал о сделке на $22 млрд с замороженными бумагами ЛУКОЙЛа
Консорциум во главе с американским миллиардером Тоддом Бёли готовит обмен замороженных ценных бумаг ЛУКОЙЛа на зарубежные активы компании, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Сделка может быть заключена в течение нескольких недель, а ее общая стоимость оценивается в $22 млрд.
Банк, действующий в интересах консорциума, скупил бумаги ЛУКОЙЛа у западных инвестфондов примерно по 30 центов за доллар. Средства будут обменены на зарубежные активы компании, включая месторождения, НПЗ и АЗС в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Минфин США в декабре 2025 года отклонил предложение другой группы инвесторов, одним из участников которой был американский банк Xtellus Partners. По условиям американского ведомства ЛУКОЙЛ не должн был получить выгоды от продажи. Консорциум Тодда Бёли согласился держать акции на эскроу-счете.
В консорциум, который возглавляет Тодд Бёли, входят эмиратские инвесторы International Holding Company (IHC) и Al Hail Holding, сирийско-катарские бизнесмены братья Мутаз и Рамез Аль-Хаят и американская корпорация по финансированию международного развития (DFC).