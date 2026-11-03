Reuters узнал о сделке на $22 млрд с замороженными бумагами ЛУКОЙЛа

Банк, действующий в интересах консорциума, скупил бумаги ЛУКОЙЛа у западных инвестфондов примерно по 30 центов за доллар. Средства будут обменены на зарубежные активы компании, включая месторождения, НПЗ и АЗС в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.