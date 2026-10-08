Минфин США не разрешил продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа инвесткомпании Carlyle
08.10.2026, 16:13
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) не одобрило сделку по продаже LUKOIL International GmbH (владелец иностранных активов ЛУКОЙЛа) американской инвестиционной компании Carlyle. Соглашение утратило силу в конце июля, российская энергетическая компания теперь ищет нового покупателя, указано в финансовой отчетности LIG.
«В настоящее время ведутся интенсивные переговоры с другими заинтересованными сторонами относительно потенциального приобретения группы компаний LIG»,— указано в документе. Лицензия OFAC, позволяющая вести переговоры о продаже, передаче или отчуждении компании, действует до 22 октября.
«До завершения сделки руководство также рассчитывает на непрерывное продление необходимых лицензий»,— добавили в компании. LIG отмечает, что если OFAC продлит санкции, то банковские счета LIG могут быть заблокированы.
Зарубежные активы ЛУКОЙЛа оцениваются в $20 млрд. ЛУКОЙЛ решил продать их после попадания в санкционный список OFAC. Продажа активов Carlyle растянулась почти на 10 месяцев из-за межведомственных согласований между Советом национальной безопасности, Госдепартаментом и Министерством энергетики США. О сделке компания объявила в январе, но позднее ничего не сообщала о ее сроках.
По данным Financial Times, покупкой LIG интересуется американский инвестор Тодд Боули, получивший поддержку государственного агентства США и инвесторов из ОАЭ и Катара. В конце сентября газета писала, что предложение господина Боули находилось на продвинутой стадии.