Минфин США не разрешил продажу зарубежных активов ЛУКОЙЛа инвесткомпании Carlyle

Зарубежные активы ЛУКОЙЛа оцениваются в $20 млрд. ЛУКОЙЛ решил продать их после попадания в санкционный список OFAC. Продажа активов Carlyle растянулась почти на 10 месяцев из-за межведомственных согласований между Советом национальной безопасности, Госдепартаментом и Министерством энергетики США. О сделке компания объявила в январе, но позднее ничего не сообщала о ее сроках.