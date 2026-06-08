В Болгарии исключили национализацию завода ЛУКОЙЛа в Бургасе

Правительство Болгарии не планирует национализировать нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) в Бургасе, заявил министр экономики, инвестиций и промышленности республики Александр Пулев. Активы ЛУКОЙЛа в Болгарии перешли под внешнее управление в ноябре 2025 года, вскоре после введения санкций США в отношении российской нефтяной компании.

«Мы относимся к частной собственности как к священной и неприкосновенной. У нас нет планов по национализации. Наша роль заключается в обеспечении эффективного управления и защите интересов болгарской экономики»,— сказал господин Пулев (цитата по «Черноморски Фар»).

В феврале швейцарская структура ЛУКОЙЛа Litasco инициировала арбитражное разбирательство с Болгарией из-за введения внешнего управления на активах компании в стране. В Litasco заявили, что власти Болгарии нарушили обязательства по двустороннему инвестиционному договору, и введение внешнего управления означает незаконную экспроприацию инвестиций.

О судебных разбирательствах между Болгарией и структурой ЛУКОЙЛа — в материале «Ъ» «София в зоне иска».