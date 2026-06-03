В Болгарии сменили специального управляющего активами ЛУКОЙЛа в стране

Правительство Болгарии освободило Румена Спецова от должности специального управляющего активами ЛУКОЙЛа в стране. Вместо него назначили сотрудника министерства экономики Евгения Симеонова. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики республики Александр Пулев.

Господин Спецов не представил шестимесячный план оздоровления компаний, находящихся в его управлении, объяснил решение Александр Пулев. У властей Болгарии возникли сомнения, что Румен Спецов способен управлять «сложными процессами на рынке нефти и нефтепродуктов», добавил вице-премьер. Остальные причины господин Пулев не стал раскрывать, назвав их секретной информацией.

«Это решение связано с национальной безопасностью и нашим желанием обеспечить прозрачный процесс ценообразования и конкурентные розничные цены на топливо в интересах потребителей»,— сказал Александр Пулев (цитата по Болгарскому национальному радио).

Румен Спецов стал специальным управляющим активами ЛУКОЙЛа в Болгарии в ноябре 2025 года. В октябре Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа, после чего компания начала переговоры о продаже зарубежных активов. Как следует из отчетности ЛУКОЙЛа за 2025 год, компания полностью списала долю в LUKOIL International GmbH.

О судебных разбирательствах между Болгарией и структурой ЛУКОЙЛа читайте в материале «София в зоне иска».