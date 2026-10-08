В правительство внесли проект о передаче участка недр Надежда «дочке» ЛУКОЙЛа
08.10.2026, 12:19
Проект распоряжения о передаче ООО «Лукойл-Калининградморнефть» участка недр Надежда внесли в правительство 7 октября. Об этом сообщили ТАСС в Минприроды. Сроки рассмотрения проекта в ведомстве не уточнили.
Нефтяной участок недр федерального значения «Надежда» расположен в Балтийском море, в пределах 12 миль от берега. «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» пытается получить лицензию на него с 2016 года. В числе прочего правительство просило компанию актуализировать программу экологических исследований. В Минприроды говорили, что компания может получить участок до конца года.