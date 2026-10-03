NYT: Россия и США обсуждают «многомиллиардную сделку» с активами ЛУКОЙЛа

Россия и США в ходе переговоров об урегулировании конфликта на Украине обсуждают продажу зарубежных активов компании ЛУКОЙЛ американским и ближневосточным бизнесменам. Об этом сообщило The New York Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как утверждает издание, «многомиллиардная сделка» касается «обширного комплекса нефтяных месторождений, нефтеперерабатывающих заводов и автозаправочных станций ЛУКОЙЛа по всему миру». По информации NYT, соглашение предложил президент России Владимир Путин во время визита американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву. Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизить цены на энергоносители для американцев.

Главным акционером может стать американский инвестор Тодд Боэли, финансировавший избирательную кампанию президента США Дональда Трампа, пишет издание. Кроме того, долю планируют приобрести две ближневосточные компании — катарский конгломерат, контролируемый бизнесменами Мутазом Аль-Хайятом и его братом Рамезом, а также инвестиционный фонд из Абу-Даби шейха Тахнуна ибн Зайеда Аль Нахайяна. Правительство США также может поучаствовать в сделке через Корпорацию США по финансированию международного развития (IDFC).

США ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти», а также некоторых дочерних структур этих компаний в октябре 2025 года. В январе 2026-го ЛУКОЙЛ достигла соглашения о продаже своих зарубежных активов американской инвестиционной компании Carlyle. Однако процесс остановился из-за затянувшихся межведомственных согласований в США.