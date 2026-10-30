Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» по РСБУ за 9 месяцев выросла почти на 30%

За девять месяцев выручка «ЛУКОЙЛа» выросла с 1,95 трлн руб. до 1,97 трлн руб. Себестоимость продаж сократилась с 1,43 трлн руб. до 1,27 трлн руб. С января по сентябрь 2026 года валовая прибыль увеличилась на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель достиг 696,77 млрд руб. Прибыль до налогообложения выросла с 380,41 млрд руб. до 552,37 млрд руб.