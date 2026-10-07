Акции ЛУКОЙЛа обновили полугодовой максимум на ожиданиях дивидендов
Акции ЛУКОЙЛа выросли до рекордных за полгода 5,633 тысяч рублей
Акции ЛУКОЙЛа на торгах Мосбиржи в 7:58 подорожали на 1,14% — до 5,633 тыс. руб. за штуку. Это максимальный показатель с 7 апреля 2026 года. По состоянию на 10:27 котировки скорректировались на отметке 5,66 тыс. руб. (+1,62%).
Акции растут на ожиданиях дивидендов за первое полугодие, которые ЛУКОЙЛ может объявить в ближайшее время. Ожидаемая доходность дивидендов превысит 9%.
В прошлый раз ЛУКОЙЛ выплачивал дивиденды по итогам 2025 года в размере 278 руб. на акцию. Всего — 192,46 млрд руб. Дивдоходность составила 5,33%.
Доходность свыше 9% при котировке около 5,66 тыс. руб. означает дивиденд более чем примерно 509 руб. на акцию. Такой расчет связан с политикой ЛУКОЙЛа, согласно которой акционерам направляется не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. Это означает, что ключевым условием выплаты становится объем денежных средств, остающийся после операционных и инвестиционных расходов.
Размер ожидаемой выплаты, превышающий прошлогоднюю выплату в 278 руб. на акцию, должен опираться на достаточно сильный денежный поток. Предыдущая рекомендация в 397 руб. на акцию по итогам девяти месяцев 2025 года сопровождалась оценкой финансового положения группы как устойчивого. Для рынка сокращение дивидендов или перенос выплаты считались бы более негативным решением, что объясняет реакцию котировок на ожидание объявления.