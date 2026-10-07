Акции ЛУКОЙЛа обновили полугодовой максимум на ожиданиях дивидендов

Акции ЛУКОЙЛа на торгах Мосбиржи в 7:58 подорожали на 1,14% — до 5,633 тыс. руб. за штуку. Это максимальный показатель с 7 апреля 2026 года. По состоянию на 10:27 котировки скорректировались на отметке 5,66 тыс. руб. (+1,62%).

Акции растут на ожиданиях дивидендов за первое полугодие, которые ЛУКОЙЛ может объявить в ближайшее время. Ожидаемая доходность дивидендов превысит 9%.

В прошлый раз ЛУКОЙЛ выплачивал дивиденды по итогам 2025 года в размере 278 руб. на акцию. Всего — 192,46 млрд руб. Дивдоходность составила 5,33%.