США продлили разрешение на операции с зарубежными активами ЛУКОЙЛа
Минфин США продлил до 24 апреля 2027 года разрешение на операции с Lukoil International GmbH — зарубежными активами ЛУКОЙЛа. Лицензия опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Предыдущая лицензия действует до 29 октября.
Отдельная лицензия OFAC разрешает до 24 апреля 2027 года операции с дочерними структурами ЛУКОЙЛа в Болгарии — Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bulgaria Bunker EOOD.
22 октября США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. После этого российская нефтекомпания выставила зарубежный бизнес на продажу. В январе ЛУКОЙЛ заключил соглашение о продаже активов американской инвестиционной компании Carlyle, однако OFAC не одобрило сделку. Компания теперь ищет нового покупателя.