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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

США продлили разрешение на операции с зарубежными активами ЛУКОЙЛа

Минфин США продлил до 24 апреля 2027 года разрешение на операции с Lukoil International GmbH — зарубежными активами ЛУКОЙЛа. Лицензия опубликована на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Предыдущая лицензия действует до 29 октября.
Отдельная лицензия OFAC разрешает до 24 апреля 2027 года операции с дочерними структурами ЛУКОЙЛа в Болгарии — Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Aviation Bulgaria EOOD и Lukoil Bulgaria Bunker EOOD.
22 октября США ввели санкции против ЛУКОЙЛа. После этого российская нефтекомпания выставила зарубежный бизнес на продажу. В январе ЛУКОЙЛ заключил соглашение о продаже активов американской инвестиционной компании Carlyle, однако OFAC не одобрило сделку. Компания теперь ищет нового покупателя.
Подробнее — в материале «Ъ» «ЛУКОЙЛ остался при активах».
ЛУКОЙЛ
США. Отношения с Россией
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ТЭК