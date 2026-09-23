FT: инвестор из США получил поддержку властей для покупки активов «Лукойла»

Американский инвестор Тодд Боули получил поддержку властей США и представителей стран Персидского залива для возможного приобретения иностранных активов «Лукойла». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, финансист-миллиардер уже несколько месяцев работает над заявкой на покупку международного бизнеса российской нефтяной компании (Lukoil International GmbH).

В консорциум Тодда Боули вошли Международная финансовая корпорация развития США (DFC), планирующая получить около 15% акций, шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян из ОАЭ, а также катарская семья миллиардеров Аль-Хайят, имеющая совместные проекты с окружением американского президента Дональда Трампа.

Цель инвесторов — перехватить сделку у американской инвестиционной компании Carlyle, соглашение с которой было достигнуто в январе. Продажа активов Carlyle застряла на 10 месяцев из-за затянувшихся межведомственных согласований между Советом национальной безопасности, Госдепартаментом и Министерством энергетики США.

Предложение господина Боули находится на продвинутой стадии, но окончательные договоренности еще не достигнуты, отмечает газета.

18 сентября Минфин США до 22 октября продлил лицензию на совершение операций, связанных с продажей международных активов «Лукойла».