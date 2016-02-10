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16 июня, воскресенье
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19:00
Главные новости за выходные 15–16 июня
20:13
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык» Бориса Акопова
15:57
Масштабный сбой в энергосистеме обесточил Аргентину и Уругвай
18:06
Актер Андрей Соколов идет на выборы в Мосгордуму по округу Митрохина и Соболь
20:47
К прямой линии с Путиным прислали почти 600 тысяч вопросов
19:56
Болтон заявил, что Мадуро заплатил России $209 млн за оборонный контракт
19:31
Журналисту Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю
19:09
Ласицкене стала победительницей турнира в Польше, показав лучший результат сезона
18:50
Забайкальские коммунисты выдвинули в губернаторы секретаря крайкома Гайдука
18:39
Орешкин: Россия и Белоруссия согласовали вопрос интеграции на 90%
18:15
В пензенской Чемодановке ввели «сухой закон»
17:59
Оппозиционер Ренато Усатый вернулся в Молдавию
17:40
Вопрос о встрече Путина и Трампа может решиться перед самым началом G20
17:30
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
17:00
Главным тренером «Ювентуса» стал Маурицио Сарри
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(обновлено: 16.06.2019)
Трубная промышленность
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Сокращение большого диаметра
Трубные компании ощутили завершение проектов «Газпрома»
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Старые трубы посылают на слом
Минпромторг хочет оградить от них систему ЖКХ
ТМК выходит на Бухарест
Производитель труб хочет провести SPO европейских активов
2
Нефтяников толкают на отходный путь
Компании просят не забирать у них отработанные трубы
3
ТМК продала активы в США
Американский дивизион компании продан Tenaris за $1,2 млрд
Трубы катятся к нефти
«Северсталь» и Tenaris построят «завод шаговой доступности»
У трубников повысится давление
«Газпром» хочет сэкономить на новых стройках
Труба не дозвалась
Анатолий Джумайло о том, почему никому не нужны 47 млрд руб. от «Газпрома»
Сам себе штрипсовоз
Загорский трубный завод решил не полагаться на аренду вагонов
ТМК подкосили фондовые рынки
Компания отложила размещение Ipsco в США
Загорский трубный завод нашел сталь в Череповце
«Северсталь» поставит 180 тыс. тонн проката конкуренту
«Газпром» ударил по литейщикам
Ценовая политика монополии снижает цены на сталь
Формула цены не вписалась в контракты
«Газпром» и трубники бьются за остатки тендера на 56,8 млрд рублей
Спад большого диаметра
Трубники столкнулись со снижением спроса на ТБД
США подставили плечо ТМК
Американский дивизион группы вышел из убытка
Вокруг "Газпрома" сгущаются трубы
ЗТЗ получил статус поставщика монополии и нового совладельца
Долг большого диаметра
ВТБ и Газпромбанк рефинансировали 84% кредита ЧТПЗ
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Финалисты фотоконкурса имени Андрея Стенина
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С Гонконга выдачи нет
Законопроект об экстрадиции в КНР вывел миллион человек на улицы
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Марш в поддержку журналиста Ивана Голунова
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12 июня отмечается День России. Символы страны в неформальной обстановке
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Как отдыхают известные россияне
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Дмитрий Козак рассказал “Ъ”, что Москве предлагал молдавский олигарх Владимир Плахотнюк
Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов о новой системе аккредитации вузов
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
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Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия